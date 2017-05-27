توج منتخب إيران بلقب بطولة آسيا للشباب تحت 20 عاماً بكرة الصالات 2017 في تايلاند، عقب فوزه على العراق 2-0 في المباراة النهائية يوم الجمعة على صالة بانكوك آرينا في بانكوك.

توج منتخب إيران بلقب بطولة آسيا للشباب تحت 20 عاماً بكرة الصالات 2017 في تايلاند، عقب فوزه على العراق 2-0 في المباراة النهائية يوم الجمعة على صالة بانكوك آرينا في بانكوك.

وسجل سهند رضابور (4) والعراقي زيد علي الحكيم (10 بالخطأ في مرمى فريقه) هدفي الفوز لصالح المنتخب الإيراني.

ويوم الخميس حصلت تايلند على المركز الثالث عقب تغلبها على أوزبكستان 8-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كما انتخب كابتن المنتخب الايراني كأفضل لاعب في البطولة.

وبدأ منتخب إيران المباراة بصورة جيدة ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة الرابعة عن طريق سهند رضابور، قبل أن يضغط المنتخب العراقي من أجل تعديل النتيجة.

وكاد مؤمن فوزي أن يسجل هدف التعادل للعراق عبر ضربة حرة مباشرة تألق الحارس الإيراني أبو الفضل شهبازي في التصدي لها.

ثم جاء الهدف الثاني لصالح إيران عندما حاول زيد علي قطع الكرة ولكنها تحولت بالخطأ داخل مرمى فريقه (19).

واستمر الضغط العراقي في الدقائق المتبقية من الشوط الأول ولكن لاعبو إيران نجحوا في إغلاق المنافذ نحو مرماهم.

واستمر الحال على ذات المنوال خلال الشوط الثاني، قبل أن يلجأ مدرب المنتخب العراقي علي طالب إلى أسلوب الهجوم الضاغط (باور بلاي) لزيادة الضغط الهجومي لكن دون أن ينجح فريقه في التسجيل، حيث كانت أبرز الفرص في الدقيقة الأخيرة عبر تسديدة حسن كاظم التي مرت بجوار القائم.

وكان منتخب العراق تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة كاملة من خمس مباريات، حيث فاز على البحرين 4-1 وعلى بروناي 6-1 وعلى أفغانستان 4-3 وعلى ماليزيا 4-2 وعلى تايلاند 7-3، ثم فاز في ربع النهائي على اليابان 1-0 وفي قبل النهائي على أوزبكستان 5-1.

في المقابل تصدر منتخب ايران ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، حيث فاز على منغوليا 6-0 وعلى الإمارات 5-1 وعلى الصين 6-1 وعلى قرغيزستان 10-0، ثم فاز في ربع النهائي على لبنان 6-2 وفي قبل النهائي على تايلاند 7-5 بعد شوطين إضافيين.