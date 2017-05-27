كشفت تقارير صحفية قيمة الغرامة المالية، التي سيفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضد نادي يوفنتوس في صفقة بيع لاعبه بول بوجبا لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الماضي.

وأشارت صحيفة "ميديابارت" الفرنسية إلى أن "فيفا" سيغرم إدارة النادي الإيطالي 60 ألف يورو، بسبب اتفاق غير قانوني بينها وبين مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا.

وأوضحت أن مسؤولي يوفنتوس وعدوا رايولا، بالحصول على 3 ملايين يورو إضافية على كل 5 ملايين يورو سيدفعها نادي مانشستر يونايتد عن عرضه الأول لشراء بوجبا مقابل 90 مليون يورو.

وأضافت أن النادي الإنجليزي، أنهى الصفقة بدفع 105 ملايين يورو، لذا فإن رايولا حصل على 9 ملايين يورو من إدارة اليوفي، إضافة إلى 18 مليون يورو من النادي الإنجليزي لترتفع مكاسبه من الصفقة إلى 27 مليون يورو عمولة.

ولفتت "ميديابارت" إلى أن الاتفاق المبرم بين رايولا وإدارة يوفنتوس يعد غير قانوني، ويندرج تحت بند الملكية الثالثة، وهو إجراء منعه الاتحاد الدولي منذ مايو 2015.