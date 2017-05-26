*شهداء بينهم نساء وأطفال في غارات للعدوان استهدفت منزلا بتعز

لقي 7 من العسكريين السعوديين بينهم ضابط مصارعهم كما تم إعطاب آلية عسكرية لهم، خلال اقتحام الجيش واللجان موقع مستحدث في نجران.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" بأن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من اقتحام موقع استحدثه الجيش السعودي خلف قيادة عليب في نجران.

وأكد المصدر مصرع 7 جنود سعوديين بينهم ضابط وإعطاب آلية عسكرية لهم خلال اقتحام الجيش واللجان الموقع المستحدث خلف قيادة عليب.

ولقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم وجرح آخرون، من قبل القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية في قطاع نجران.

وقتل وجرح 6 جنود سعوديين، الخميس، عقب استهدافهم بصاروخ موجه غربي المخروق، كما تم استهداف مرابض سلاح الهاون للجيش السعودي خلف السديس وتجمعاتهم في موقعي سقام والعش وغربي المخروق، واستهدفت المدفعية الطريق الرابط بين رقابة السديس وموقع نهيقة بنجران.

واستهدفت المدفعية، الأربعاء، تجمعات الجيش السعودي في معسكر بليالين ومستحدث المخروق وتحصيناتهم في موقع غربي المخروق.

كما قصفت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية، الجمعة، تحصينات وآليات عسكرية تابعة للجيش السعودي في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تحصينات جديدة وآليات للجيش السعوديين بموقع الكرس العسكري.

وأضاف أن وحدات الجيش واللجان استهدفت تحصينات الجيش السعودي بموقع العبادية، محققة إصابات مباشرة.

ولقي 4 من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم، مساء الخميس، برصاص وحدات القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية، كما قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي بمحافظة حجة على الحدود مع جيزان.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت، الخميس، تجمعات الجيش السعودي في قرية المدرسة ما أدى إلى اندلاع حرائق في المكان المستهدف، كما دكت المدفعية تجمعات للجيش السعودي بموقع المعنق العسكري بجيزان.

هذا ونفذت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية، الجمعة، عملية نوعية استهدفت مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف.

وذكر مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية عسكرية نوعية استهدفت ماقع المرتزقة في مديرية الغيل، مؤكدا وقوع خسائر بشرية في صفوفهم.

وفي ذات السياق تمكنت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية، مساء الخميس، من تدمير مدرعة وآلية عسكرية تابعتين للمرتزقة في وادي هراب أسفل عقبة خب والشعف بالمحافظة.

وكان وزع الإعلام الحربي، الخميس مشاهد لإحراق آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

إلى ذلك قتل وجرح العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في كسر زحف جديد لهم في مديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا، مساء الخميس من كسر زحف لقوى العدوان باتجاه التبة الحمراء في منطقة يام بمديرية نهم.

وأكد المصدر وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة خلال التصدي لهم، قبل أن يفر البقية أمام ضربات الجيش واللجان الشعبية.

وفي ذات السياق استهدفت وحدات الجيش والجان الشعبية، في وقت متأخر من ليل الخميس، مواقع قوى العدوان في وادي نملة وجبل صلب بحريب نهم.

وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة في منطقة بني بارق بمديرية نهم موقعة خسائر مباشرة في صفوفهم.

وكان قد لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون، عصر الخميس، في صد زحف لهم باتجاه تبتي القناصين والحمراء بمديرية نهم.

وفي غضون ذلك استشهد 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال إثر غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي، فجر أمس الجمعة، استهدفت منازل المواطنين بمحافظة تعز.

وأوضح مراسل "المسيرة نت" أنه استشهد 6 مدنيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح إثر 3غارات لطيران العدوان استهدفت احداها منزل أحد المواطنين في مثلث مقبنة بتعز.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات منذ بداية بداية العدوان والحصار في مارس 2015.