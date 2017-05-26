اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الجمعة، مواطنين فلسطينيين اثنين واغلقت محلا تجاريا، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في مواجهات بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال نفذ عمليات تفتيش في بلدة سلواد برام الله تخللها اعتقال الشيخ بسام حماد، وهو والد الشهيد أنس ووالد الأسيرة الجريحة تقوى حماد.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى مجاهد مجد عمارنة (16 سنة) بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وأغلقت قوات الاحتلال "سوبر ماركت" في مدينة بيت جالا بزعم قيامه ببيع العاب نارية للشبان لاستخدامها في المواجهات ضد جنود الاحتلال.

وفي ذات السياق أصيب، فجر الجمعة، عدد من الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل.

واندلعت المواجهات وسط البلدة حيث اعتلى جنود الاحتلال الصهيوني منازل المواطنين وأطلقوا قنابل الغاز السام والصوت صوب الشبان الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة في محيط مسجد بيت أمر الكبير، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق عولجوا من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر.

كما أصيب ثلاث ضباط إسعاف بالاختناق خلال تواجدهم في مركز الإسعاف والطوارئ في قلقيلية، إضافة إلى مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال اقتحام الاحتلال للمدينة وتفتيشها لعدة منازل.

هذا وواصل الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيوني، الجمعة، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ40 على التوالي وسط تدهور كبير على الحالة الصحية لمعظم المضربين ونقل العشرات منهم إلى المستشفيات.

وقالت صحف عبرية، الخميس: إن نحو 182 أسيرا مضربا عن الطعام، بينهم قائد الإضراب والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، تم نقلهم إلى المستشفيات لإجراء فحوصات طبية لهم".

وأشارت إلى أن 15 منهم تم إبقاؤهم بالمستشفى لتلقي العلاج جراء تدهور في حالتهم الصحية، فيما تمت إعادة باقي الأسرى إلى السجون.

وأكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، أن بعض مستشفيات كيان العدو بدأت بمناقشة عملية تنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وذلك بإيعاز من المستوى السياسي وإدارة السجون.

وقالت اللجنة الإعلامية: "إن الاحتلال -على ما يبدو-عازم على البدء بتنفيذ التغذية القسرية، في خطوة هي الأخطر، منذ بداية المعركة".

وتعقيباً على ذلك، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، من إقدام كيان العدو على هذه الخطوة الخطيرة، وأن كيان العدو سيتحمل كامل المسؤولية إذا ما أصاب أحداً أي مكروه.

ودعا قراقع وفارس، المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية، لأن تتحمل مسؤوليتها، قبل أن تدفع هذه الخطوة كافة الأسرى المضربين للتوقف عن شرب الماء، خاصة أن المعلومات التي تصل خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد مدى خطورة الأوضاع الصحية التي وصل لها الأسرى بعد (40) يومًا على الإضراب.

وكانت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال قد أعلنت ليلة الخميس عن أن الجمعة هو لإقامة الصلوات في المحافظات إسناداً للمضربين، حيث تنظم اعتصامات تضامنية، وستنطلق مسيرات إلى مناطق التماس.