* داعش ينقل مقر قيادته من الموصل الى الحويجة * العثور على مقبرة تضم 40 جثة لعناصر داعش في الرمادي * واشنطن تعترف بمقتل أكثر من 100 مدني في غارة أميركية على الموصل

بغداد/نافع الكعبي - فيما تستعد القوات العراقية لشن هجوم وشيك على المنطقة القديمة في الساحل الأيمن للموصل، كشفت قيادة الحشد الشعبي، ان قواتها ستقاتل عناصر تنظيم داعش على الحدود العراقية ـ السورية، مشيرة الى ان "مواجهة داعش دولية وتتيح لنا الدخول الى الحدود السورية، فجميع الاحتمالات مفتوحة"، في حين اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن سيطرته على اربع قرى وطريق سنجارـ البعاج غربي القيروان الواقع غرب الموصل، فيما اعترفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بمقتل 100 مدني عراقي بغارة جوية على مدينة الموصل شمال العراق في شهر مارس/آذار الماضي.

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان: إن قوات بدر بالاشتراك مع فرقة الامام علي (ع) القتالية تمكنت من السيطرة على طريق سنجار - بعاج القتالية".

واضاف الحشد، أنه "كما تم السيطرة على قرى ( بيسكي- الحاتمية - قابوسية - رمبوس غربية) بعد تحرير بلدة كوجو التي تعتبر المعقل الرئيسي لداعش في مناطق غرب القيروان بعد معارك شرسة مع ارهابيي داعش المحاصرين بداخلها".

بدوره، قال القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري: إن الصفحة الثانية من عمليات "محمد رسول الله"، انطلقت بعد تحرير ناحية القيروان واتجهت نحو البعاج وستشكل محورًا جبهويًا بين البعاج، والقيروان، والحضر، وباتجاه سنجار، الامر الذي يؤكد اننا نتجه الى غلق الحدود السورية العراقية، حيث انتقلت المعركة باتجاه الحدود الشمالية الغربية وسنقاتل داعش على الحدود العراقية السورية". واضاف، كما يمكن من خلال هذه العمليات "تأمين الطرق المحيطة بالانبار والوديان التي تختفي فيها داعش، وسنحرم المتطرفين من التحصين العمراني وسيكونون عرضة لضربات طيران الجيش"، مؤكدا ان "قيادات داعش فقدت زمام المبادرة".

وأوضح النوري: سنبني من خلال العمليات محورا جبهويا يمنع امداد ودعم داعش في الحويجة او عنة وراوة، او تلعفر والمناطق المتبقية، والحيلولة دون تسلل المتطرفون من الرقة باتجاه الموصل والانبار"، لافتا الى ان "العمليات العسكرية نوعية وستبني ساترا يمنع تسلل وتغلل داعش باتجاه العراق". وقال: إن "العمليات اتجهت باتجاه الحدود، والامر بيد القائد العام للقوات المسلحة في التنسيق مع الحكومة السورية"، مشيرا الى ان "مواجهة داعش دولية وتتيح لنا الدخول الى الحدود السورية، فجميع الاحتمالات مفتوحة ونحن الان من يتحكم بالأرض ويختار الزمان والمكان لانطلاق العمليات".

* هجوم وشيك على المنطقة القديمة في الموصل

وفي السياق ذاته، دعا قائد حملة قادمون يا نينوى، سكان المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش"، وأبرزها المنطقة القديمة في الساحل الأيمن للموصل، إلى مغادرتها على "الفور" حرصا على سلامتهم. ووجه الفريق الركن رشيد يار الله في بيان، الدعوة لسكان مناطق الزنجيلي - الصحة الأولى - باب سنجار - الشفاء - الفاروق - رأس الكور - الميدان - باب الطوب وباب جديد.

وقال يار الله: أكملت قواتكم المسلحة بعون الله وهمة الأبطال تدمير العدو الارهابي في عموم مناطق الساحل الأيمن (الجانب الغربي)، وما تبقى شراذم تحاول العبث بأرواح المدنيين في مناطقكم واستخدامكم دروعًا بشرية". وأضاف: إن الحكومة العراقية والقائد العام "للقوات المسلحة حيدر العبادي" حريصون عليكم ومسؤولون عن سلامتكم ومصرين على إكمال التحرير لكل شبر من أرض العراق".

وأشارت هذه الدعوة إلى شن هجوم وشيك على المنطقة القديمة في الموصل، والتي شكلت عقبة كبيرة أمام تقدم القوات العراقية على مدى الأسابيع الماضية، نتيجة أزقتها الضيقة المكتظة بالمدنيين. ومن المرجح أن تكون المنطقة مسرحًا لآخر المعارك في الموصل، التي بدأت القوات العراقية هجومًا لاستعادتها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي، الخميس، أن "طائرات القوة الجوية العراقية ألقت، مئات الآلاف من المنشورات على المناطق غير المحررة في مركز الجانب الأيمن للموصل تحث المواطنين على الخروج من خلال ممرات امنة باتجاه القوات الأمنية".

* هروب مسؤول بيت مال "داعش" في البعاج

الى ذلك، أعلن القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، الجمعة، عن هروب مسؤول ما يسمى ببيت المال في تنظيم "داعش" داخل قضاء البعاج الى سوريا وبحوزته ملايين الدولارات التي نهبها.

وقال المعموري في حديث صحافي: إن مسؤول ما يسمى ببيت المال في تنظيم داعش داخل مركز قضاء البعاج في نينوى الملقب أبو البراء وهو سعودي الجنسية هرب بعد مقتل اثنين من معاونيه وبحوزته ملايين الدولارات".

وأضاف المعموري: إن (أبو البراء) هرب باتجاه الحسكة السورية وفق المعلومات المتوفرة"، لافتا الى أن "اقتراب المعركة من البعاج دفع العديد من قيادات داعش الرئيسية للهروب بسبب الانهيار الكبير في معنوياتها".

* واشنطن تعترف بمقتل عراقيين في غارة أميركية

اعترفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، بمقتل 100 مدني بغارة جوية على مدينة الموصل شمال العراق في شهر مارس/آذار الماضي. وقالت الوزارة في بيان: إن تحقيقاتها كشفت مقتل 105 مدنيين بعد أن أسقط الجيش الأميركي، قنبلة على مبنى في الموصل، حيث خلص التحقيق إلى أن القنبلة تسببت في انفجارات ثانوية، بسبب متفجرات مزروعة هناك من قبل عناصر داعش، ما أسفر عن انهيار مبنى، بسبب تلك الانفجارات الثانوية".

* إحباط "غزوة رمضان" في ديالى

وقال المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية، إن "فريقا من استخبارات ديالى بقيادة العميد علي السوداني وتحت إشراف مباشر من قبل قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي، نجح بعملية نوعية في اعتقال انتحاري قرب منطقة الغالبية (20 كم شمال غرب بعقوبة) كان في طريقه نحو أحد المناطق السكنية في بعقوبة لاستهداف المدنيين ضمن ما يسمى غزوة رمضان".

وأضاف العطية أن "الفريق نجح وخلال أقل من ساعة، في تفكيك الخلية التي جندت الانتحاري والتي يبلغ عدد أفرادها ثلاثة ارهابيين، يمثلون أهم خلايا تجنيد الانتحاريين في تنظيم داعش، وتم اعتقالهم ضمن حدود منطقة الغالبية ايضا".

* العثور على مقبرة تضم 40 جثة لعناصر داعش في الرمادي

في غضون ذلك، اعلنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن العثور على مقبرة تضم 40 جثة لعناصر تنظيم "داعش" في احدى مناطق الرمادي مركز المحافظة.

وقالت الاستخبارات في بيان صحفي مقتضب: إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء 38 الفرقة العاشرة عثرت على مقبرة تضم 40 جثة لعناصر داعش في منطقة البوبالي بالانبار".

وقال مصدر في شرطة طوارئ الأنبار، الخميس، إن "قوة من طوارئ شرطة المحافظة عثرت، على عجلة مفخخة مركونة في شارع 60 الحولي الجنوبي لمدينة الرمادي".

وأضاف المصدر، أن "القوة فجرت السيارة تحت السيطرة دوق وقوع إصابات بشرية". وأعلن معاون أمر اللواء 23 للحشد الشعبي القيادي بشير العنبكي في حديث صحافي، أن "طائرة مقاتلة نجحت، بتدمير عجلة بداخلها عدد من عناصر تنظيم "داعش" في أطراف منطقة مطيبيجة على الحدود الإدارية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين".

* داعش ينقل مقر قيادته من الموصل الى الحويجة

من جانبه، كشف المشرف على قوة تحرير الحويجة في محافظة كركوك انور العاصي، الجمعة، ان تنظيم "داعش" نقل مقر قيادته من مدينة الموصل الى قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة، فيما دعا محافظ كركوك نجم الدين كريم الى ضرورة تكثيف الجهود العسكرية لإنطلاق العمليات العسكرية لتحرير الحويجة.

وقال العاصي في حديث لـ السومرية نيوز: إن تنظيم داعش وقيادات في الخط الأول اكملت عمليات نقل قيادة ما يسمى الدولة الأسلامية المزعومة من مدينة الموصل الى قضاء الحويجة (٥٥ كم جنوب غربي كركوك)"، مبينا ان "اسباب النقل جاءت بسبب قرب انهيار التنظيم في المربع القديم للمدينة وتحريرها بشكل تام، الى جانب حاجة تنظيم داعش لاستمرار نشاطه وعملياته وتعرضاته والتي لا تتوفر حاليا الا في قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد".

واضاف العاصي: إن التنظيم استقدم 400 مقاتل تابعين له، البعض منهم جرى نقلهم عبر نهر دجلة من الحدود السورية والاردنية ومدنية الموصل"، مبينا ان "عناصر التنظيم اقتيدوا بأمر من قيادات داعش الاولى وهم معصوبي الأعين لكي لا يعلموا طرق ومسارات التنظيم الخفية".

واكد العاصي، ان "التنظيم جمع اعدادا كبيرة من عناصره لغرض شن هجمات وتعرضات على مرتفعات حمرين وحقلي علاس وعجيل النفطيين ومناطق اخرى بالتماس مع الطوز وامرلي"، مبينا ان "داعش ينتشر بسرعة كبير ويجمع عناصره في مناطق جنوبي كركوك وغربيها وسرعان ما يختفي بين الدور والحقول الزراعية والانفاق حال سماع اصوات الطائرات المسيره لكي يتلافى الضربات الجوية".

من جهته، قال محافظ كركوك نجم الدين كريم في حديث صحافي: إن الحويجة ستصبح عاصمة تنظيم داعش في العراق، لان القوات الأمنية تركتها"، مبينا "طالبنا مرارا بالاسراع في اطلاق عملية تحرير الحويجة، الا ان الحكومة المركزية لم تستجب وان قرار بدء عمليات تحريرها بيد القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، حصرا وهو لم يصدر هذا القرار حتى الآن".

* مقتل (والي ديالى المؤقت) في داعش

قُتل ما يسمى "والي ديالى المؤقت" في تنظيم "داعش" على اثر اقتتال داخلي بينهم في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك،

وأعلن رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث صحفي: إن والي ديالى في تنظيم داعش والذي جرى تنصيبه مؤخرا بشكل مؤقت من قبل البغدادي قتل مع اثنين من مرافقيه في اقتتال داخلي للتنظيم في احدى القرى القريبة من مركز قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك وفق المعلومات المتوفرة لدينا". وقال الحسيني: إن داعش في الحويجة بدأ يشهد اقتتالا داخليا في الفترة الاخيرة بسبب تنامي الخلافات بين قياداته ضمن ما يعرف بولايات كركوك وديالى خاصة بعد خسائر التنظيم في معركة المطيبيجة والتي تبادل القيادات فيما بينها الاتهامات بالوقوف وراء مقتل العشرات من عناصرها على يد القوات الامنية المشتركة والحشد الشعبي".

* احباط هجوم لداعش في محيط بحيرة حمرين

وفي الأثناء، اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة، عن احباط هجوم لتنظيم "داعش" على نقطتي مرابطة امنية في محيط بحيرة حمرين شمال شرق ب‍عقوبة.

وقال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي في حديث صحافي: إن تنظيم داعش شن، هجوما استهدف نقطتي مرابطة امنية في محيط بحيرة حمرين (3كم شرق السعدية) وتصدى لها منتسبو الاجهزة الامنية بدعم من الحشد الشعبي".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر في الشرطة، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية في منطقة باوي التابعة لقضاء المدائن جنوب شرقي بغداد انفجرت، مساء الخميس، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة". وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم".

* كندا تجدِّد دعمها للقوات العراقية

جدد رئيس الحكومة الكندية جستن ترودو، دعم بلاده للقوات العراقية ولقوات البيشمركة‌ في الحرب ضد تنظيم "داعش" الارهابي، مضيفا: إن هذه القوات تمكنت من اعادة الامن والاستقرار الى المناطق المحررة.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي في مقر حلف الشمال الاطلسي الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل: صحيح أن بلاده سحبت طائراتها الحربية من الحرب ضد "داعش" الا انها تساعد القوات العراقية والبيشمركة‌ عبر التدريب والجهد الاستخباري.

* وزيرة الدفاع الاسبانية تعتزم زيارة بغداد

اكدت وزيرة الدفاع الاسبانية ماريا دولوريس دي كوستبذال خلال لقائها وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، الجمعة، انها تعتزم زيارة بغداد قريبا في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدة دعم بلادها لمبادرة العراق بتجريم الفكر الارهابي، فيما اشار الجعفري الى ان العراق يتطلع لاستمرار دعم المجتمع الدولي واعادة اعمار المناطق المحررة.