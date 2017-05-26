استشهد 35 مدنيا معظمهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح جراء غارات شنها مساء الخميس طيران "التحالف الأمريكي" على مدينة الميادين جنوب شرق دير الزور بنحو 45 كم.

وذكرت وكالة "سانا" أن ” انفجارات هزت مدينة الميادين الواقعة في الريف الجنوبي الشرقي لدير الزور بعد قصف طائرات حربية تابعة لما يسمى “التحالف الدولي مساء الخميس للمدينة ما تسبب باستشهاد 35 مدنيا أغلبهم أطفال ونساء “.

وأوضحت الوكالة ” أن غارات طائرات التحالف استهدفت سوق المدينة ومبنى مؤلفا من 4 طوابق يقطنه مدنيون ما أدى لدماره بشكل كامل”.

وارتكب طيران ” التحالف الدولي” مجزرة في الـ 16 من الشهر الجاري ذهب ضحيتها أكثر من 31 شخصا معظمهم أطفال في مدينة البوكمال بدير الزور سبقها بيوم استشهاد 22 مدنيا أغلبهم من الاطفال والنساء من أهالي قرية العكيرشي بريف الرقة الشرقي جراء غارات مشابهة للتحالف الدولي.

ومنذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن في أغسطس عام 2014 تحت ذريعة محاربة ” داعش” ارتكب طيران “التحالف” العديد من المجازر بحق المدنيين راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى في أرياف الرقة ودير الزور وحلب.

من جانبها اعترفت الحكومة الفرنسية بإرسال قوات عسكرية إلى سورية بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي وذلك في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ووجوب التنسيق معها قبل إرسال أي قوة عسكرية إلى أراضيها تحت أي ذريعة أو مبرر.

والاعتراف الفرنسي جاء على لسان وزيرة الدفاع في الحكومة الجديدة سيلفي غولار التي فضحت مزاعم باريس بعدم وجود قوات فرنسية على الأرض السورية حيث قالت في تصريحات لإذاعة (أوروبا 1).. “لدينا قوات خاصة موجودة في سورية تقوم بعمليات محددة بدقة”.

ويرى مراقبون أن الدقة المزعومة في العمليات الفرنسية لا تبدو أفضل حالا من الدقة في غارات الطيران الفرنسي الذي يشارك في إطار ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة حيث ارتكب الطيران الفرنسي بالتحديد العديد من المجازر بحق السوريين خلال الفترة الماضية وتعد مجزرة قرية طوخان الكبرى بريف حلب في تموز الماضي أحد أكثر المجازر دموية حيث تسببت باستشهاد أكثر من 120 مدنيا أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن وسقوط عشرات الجرحى المدنيين ودمار كبير في القرية.

وتثبت الوقائع أن الجيش السوري هو القوة الوحيدة القادرة على دحر الإرهاب التكفيري واجتثاثه حيث تمكن خلال الأشهر الماضية بدعم من القوات الحليفة والصديقة من دحر تنظيم “داعش” الإرهابي من عشرات القرى والبلدات وقضى على المئات من إرهابييه بينهم وزير الحرب في التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

ميدانياً بث الاعلام الحربي السوري شريط مصور يظهر استهداف الجيش السوري وحلفائه رتلاً كبيراً لداعش في سوريا.

وتظهر المشاهد استهداف الرتل المؤلف من عشرات العربات في منطقة مثلث ظاظا، بريف حمص الشرقي.

إلى ذلك حققت قوات الجيش السوري والحلفاء تقدماً مهماً في محور عمليات تدمر في ريف حمص الشرقي والجنوبي، وتمكنت من تحرير كامل ريف حمص الجنوبي بعد التقاء القوات المتقدمة من جهة البصيرة في ريف حمص، بالقوات المتقدمة من جهة السبع بيار بريف دمشق.

وقال الإعلام الحربي أن الجيش السوري بذلك يكون قد سيطر على حوالي 5 آلاف كلم مربع بعد الاتصال بمنطقة سبع بيار على طريق دمشق – بغداد، كما عزلت القوات السورية منطقة القلمون الشرقي التي يتواجد فيها مسلحون تابعون لـ "قوات أحمد العبدو" و "جيش الإسلام" وبعض المجموعات الأخرى.

وبهذا التقدم يكون الجيش السوري قد قطع آمال مسلحي القلمون الشرقي بوصل بادية الشام وبادية حمص ومنطقة القلمون الشرقي بعضها ببعض، ويكون قد أبعد خطر داعش عن مطار السين.

كما دمرت وحدات من الجيش العربي السوري نفقا لتنظيم “داعش” الإرهابي وعددا من أوكاره وآلياته خلال العمليات العسكرية المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري من مدينة دير الزور.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن وحدة من الجيش دمرت بصاروخ موجه سيارة لتنظيم “داعش” تحمل مدفعا عيار 57 مم في الثردة وأوقعت العديد من إرهابييه بين قتيل ومصاب.

ولفت المراسل إلى أن عمليات الجيش على مواقع انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة المعامل جنوب غرب لواء التأمين الإلكتروني على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور أسفرت عن تدمير رشاش ثقيل وعدد من الأوكار والتحصينات بما فيها من أسلحة وذخيرة.

ووجه سلاح المدفعية ضربات مركزة ودقيقة على تجمعات وتحصينات تنظيم “داعش” في أحياء العمال والمطار القديم والرشدية ومحيط البانوراما وطريق التيم ومدرسة التيم وغرب تلة الصنوف وحويجة صكر ومحيط المطار العسكري أسفرت عن تكبيد التنظيم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأشار المراسل إلى أن وحدة من الجيش فجرت خلال عملية نوعية دقيقة نفقا لتنظيم داعش بطول 60 مترا في حي الموظفين وأدت العملية إلى مقتل عدد من الإرهابيين وانهيار مقر لهم كانوا يتحصنون به.

إلى ذلك بين المراسل أن سلاح الجو في الجيش السوري نفذ عدة غارات على تحركات عناصر تنظيم “داعش” في بادية ومزارع البانوراما وموقع الحجيف جنوب غرب دير الزور وانتهت بسقوط قتلى ومصابين بين صفوف الإرهابيين.

وأسفرت عمليات الجيش في دير الزور أمس الاول عن تدمير عربتين ومقر قيادة لتنظيم “داعش” ومقتل وإصابة عدد من متزعميه في حي العرضي وقرب محطة وقود الشام على طريق المالحة وحى الحويقة.

من جهة اخرى استهدفت المجموعات المسلحة المنتشرة في ريف حماة الشمالي محطة محردة لتوليد الكهرباء بعدد من القذائف الصاروخية وذلك في خرق جديد لمذكرة مناطق تخفيف التوتر التي تم توقيعها مطلع الشهر الجاري في اجتماع أستانا حول سورية.

وأشار مراسل سانا إلى سقوط 5 قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة مساء الخميس على محطة توليد الكهرباء في مدينة محردة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم ما تسبب بخروج مجموعة التوليد الأولى عن الخدمة بسبب وقوع أضرار كبيرة بالمرجل.

ولفت المراسل إلى أن القصف الصاروخي للمجموعات المسلحة ألحق أضرارا مادية كبيرة في محطة التحويل التابعة للمحطة.

الخارجية الروسية: الغرب لا يريد الكشف عن حقيقة ما جرى في خان شيخون

انتقدت وزارة الخارجية الروسية عدم إرسال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فريق الخبراء إلى محافظة إدلب للتحقق من مزاعم استخدام غاز السارين في خان شيخون بريف المدينة في الرابع من نيسان الماضي مؤكدة في الوقت ذاته أن الدول الغربية لا تريد الكشف عن الحقيقة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها الجمعة: “يبدو أن لا أحد على عجلة من أمره للذهاب إلى خان شيخون للتحقق من تفاصيل قضية مدوية كهذه .. إن عدم إجراء تحقيق شامل في الحالات التي تم فيها استخدام غاز الأعصاب في سورية يثير الشكوك في قدرة منظمة الاسلحة الكيميائية القيام بواجبها”.

وأضافت: “إنه من المحزن حقا أن منظمة الأسلحة الكيميائية لا تظهر رغبة ونشاطا فيما يخص إرسال بعثة للتحقق من استخدام الأسلحة الكيميائية هناك وتعمد على تأجيل الذهاب إلى خان شيخون مرة تلو الأخرى متذرعة بالأوضاع الأمنية غير المواتية”.

وأكدت الخارجية أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في المنظمة عارضوا بشدة محاولات كشف حقيقة من يقف وراء الاستخدام المحتمل لغاز الأعصاب في محافظ إدلب وقالت: “إن الثلاثي الغربي للدول دائمة العضوية في مجلس الامن سعوا إلى اضفاء صيغة معادية لروسيا وسورية على الحدث.. نعيد التأكيد على أن “منتقدي دمشق” غير مهتمين في الكشف عن حقيقة من يقف وراء استخدام غاز السارين في محافظة ادلب في الرابع من نيسان الماضي”.