اكدت لجنتا الشؤون الثقافية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني والبرلمان الايطالي على تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.

وخلال اجتماع عقد بين وفد لجنة الشؤون الثقافية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني برئاسة النائب نصرالله بجمانفر ولجنة الشؤون الثقافية في البرلمان الايطالي برئاسة فلاويا ناردلي، اكد الجانبان على تطوير العلاقات الثقافية في ضوء المشتركات والماضي العريق للعلاقات بين البلدين.

واشار بجمانفر الى اهداف اللقاء وقال، ان الهدف من هذا للقاء هو التعريف لايطاليا بطاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجالات السياحية والثقافية وكذلك التنموية.

واضاف، انه كانت هنالك سابقا توافقات في مجال التبادل الثقافي بين البلدين حيث تم اتخاذ القرار في هذا الاجتماع على الاسراع بها ومن المتوقع ان تعود بنتائج جيدة في مختلف المجالات الثقافية ومنها السياحية، ولايطاليا طاقات جيدة يمكننا الاستفادة منها ولنا ايضا طاقات جيدة يمكن نقلها الى ايطاليا.

وعقد هذا الاجتماع في مبنى مجلس النواب الايطالي حول محاور توسيع وتعميق العلاقات الثقافية، والرحلات السياحية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بهدف ازالة الشكوك السياسية والاجتماعية، واهتمام ايران بالسيادة الشعبية والانتخابات، ودور المراة في مختلف المجالات في الجمهورية الاسلامية، والتاكيد على تشكيل لجنة ثقافية مشتركة بهدف التسهيل في تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.

من جانبها اعتبرت رئيسة وفد اللجنة الثقافية في البرلمان الايطالي، الانتخابات الرئاسية الاخيرة في ايران مؤشرا للسيادة الشعبية فيها واشادت بها قائلة، ان الدولة التي تشارك في انتخاباتها 73 بالمائة جديرة بالاشادة كثيرا.

واضافت، انه تقرر خلال الاجتماع مع اعضاء اللجنة الثقافية في البرلمان الايراني متابعة تنمية العلاقات البرلمانية بين البلدين في اطار اللجنة الثقافية المشتركة.