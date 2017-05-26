ادان سفير ايران الدائم في الامم المتحدة استهداف المستشفيات والمراكز العلاجية في جميع المناطق المنكوبة بالحروب لاسيما فلسطين وافغانستان واليمن وسوريا وتبريره على انه خطأ غير متعمد.

وقال غلام علي خوشرو في كلمة القاها الخميس في جلسة مجلس الامن: إن الاعتداء على المراكز العلاجية وكوادرها يعتبر من الكوارث التي تحدث في الوقت الحاضر.

واضاف خوشرو: إن هذه الاعتداءات والهجمات ورغم القرار 2286 الذي صدر عن مجلس الامن في العام الماضي للحد من هذه الاعتداءات، لم تتوقف فحسب بل تصاعدت حدتها ايضا.

وصرح انه خلال العام 2016 شهد العالم حالات عديدة من هذه الاعتداءات في 23 بلدا كما ان دول الشرق الاوسط شهدت مثل هذه الاعتداءات اكثر من أي منطقة بالعالم.

وتابع خوشرو: في الوقت الذي تزايدت الاعتداءات العسكرية على المستشفيات والمراكز العلاجية من قبل الدول التي تستخدم ما تسمّى بـ (القنابل الذكية) و(التقنيات الحديثة) نجد ان المتورطين بهذه الاعتداءات يحاولون تبريرها تحت يافطة الخطا غير المتعمد ولكن تكرار وكثرة هذه الاعتداءات يجعل من الصعب قبول مثل هذه المزاعم.

واشار خوشرو الى الاعتداء العسكري في العام 2015 على مستشفى لمنظمة اطباء بلا حدود في ولاية قندوز الافغانية على سبيل المثال وقال: إن هذا الاعتداء تم تبريره بأنه خطأ غير متعمد ولم يعاقب أي من العسكريين المتورطين فيه.

وصرح: وفقا لتقارير جمعية الهلال الاحمر الفلسطينية فان الكيان الاسرائيلي والى جانب فرضه حصارا ظالما على الشعب الفلسطيني فانه استهدف في العام 2016 فقط اكثر من 416 مركزا علاجيا وكوادرها الطبية.

واشار خوشرو الى اعتداءات تحالف العدوان السعودي على اليمن والتي صُنّفِ بعضها على انها جرائم حرب وقال انه جرى خلال هذه الاعتداءات تدمير البنى التحتية بما فيها المراكز العلاجية والمستشفيات في هذا البلد.

وصرح: إن هذا العدوان مستمر منذ اكثر من عامين على مرأى ومسمع مجلس الامن، وانكى من ذلك انه يتلقى الدعم الاميركي المتزايد لوجستيا وعسكريا.