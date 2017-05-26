قدّم نواب في الكونغرس الأميركي، الخميس، مقترحاً لرفض صفقة الأسلحة التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب في السعودية قبل أيام ولإجبار المجلس على إجراء تصويت بشأن ما إذا كان ينبغي عرقلة جزء منها.

لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تلقّت إخطاراً رسمياً بالصفقة المبرمة في التاسع عشر من أيار/ مايو، ويستهدف المشرّعون عرقلة الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية، استناداً إلى ما وصفه البيان المقترح بدعم السعودية السابق للإرهاب وسجلّها الضعيف في مجال حقوق الإنسان.

وكانت وكالة (رويترز) نقلت عن مصادر مطلعة أنّ واشنطن تعمل لإبرام عقود مبيعات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات مع السعودية، بعضها جديد والبعض الآخر قيد الإعداد بالفعل، قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية.

وفي 13 أيار/ مايو الحالي قال مسؤول كبير في البيت الأبيض: إن الولايات المتحدة على وشك استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة للسعودية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار.

وكانت السعودية المحطة الأولى في أولى جولات ترامب الخارجية الأسبوع الماضي وأعلن خلال الزيارة عن صفقة الأسلحة في الرياض يوم 20 مايو/أيار. ووافقت السعودية على شراء أسلحة اميركية قيمتها 110 مليارات دولار مع خيارات شراء تصل إلى 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

ويستهدف المشرعون عرقلة ما قيمته 500 مليون دولار من الصفقة وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية.

وقال المسؤول في بيان: بالنظر إلى دعم السعودية السابق للإرهاب وسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان والأساليب المختلف عليها في حربها في اليمن فإنه يتعين على الكونغرس أن يدرس بعناية ويناقش بدقة ما إذا كان بيعها أسلحة بمليارات الدولارات في مصلحة أمننا القومي في هذا التوقيت.

وتحرك أعضاء مجلس النواب أيضا بشأن الصفقة المزمعة يوم الخميس. فقد كتب عضو المجلس الجمهوري تيد يوهو والديمقراطي تيد ليو، إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لطلب عقد جلسة لمراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض.

وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما علقت في ديسمبر/كانون الأول صفقة مزمعة لبيع ذخائر دقيقة التوجيه لمخاوف بشأن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وبشأن الضحايا المدنيين.

لكن ترامب قال إنه يريد أن يشجع مبيعات الأسلحة كسبيل لتوفير الوظائف في الولايات المتحدة.

في سياق آخر، وجه القضاء الاميركي صفعة قوية الى ترامب بعدما قرر استئناف تعليق مرسومه حول الهجرة، والذي يعتبر أحد الاجراءات الاكثر إثارة للجدل الذي اتخذه ترامب في بداية ولايته بعد انتخابه.

فقد قضت المحكمة الفدرالية في الولايات المتحدة بالإبقاء على تعليق قرار البيت الأبيض المعدل الخاص بحظر السفر على ست دول ذات أغلبية إسلامية، بعدما رأت أن تنفيذه قد ينتهك الدستور الأميركي.

وأكد القضاة أنهم غير مقتنعين بأن أمر السفر كان له علاقة بالمخاوف الأمنية الوطنية أكثر مما هو حظر على المسلمين.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت أنها ستطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في الأمر القضائي للمحكمة الفدرالية الخاص بتعليق قرار حظر السفر المعدل للرئيس دونالد ترامب حتى تتمكن من تطبيق المرسوم.

وقال وزير العدل جيف سيشنز: إنّ وزارته ستحيل القضية إلى المحكمة العليا وأن الأمر التنفيذي الذي وقع عليه ترامب يقع ضمن صلاحياته الدستورية للحفاظ على أمن البلاد.

وجاء في البيان الصادر عن سيشنز، أنّ بعض القضاة أوضحوا أن الأمر التنفيذي يعد ممارسة دستورية لواجب الرئيس بحماية الولايات المتحدة من الإرهاب.