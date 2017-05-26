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رقم الخبر: 194488 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 19:07 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية المعظم يستقبل حشداً من القادة العسكريين وفناني الدفاع المقدّس

بالصور.. قائد الثورة الإسلامية المعظم يستقبل حشداً من القادة العسكريين وفناني الدفاع المقدّس

تزامناً مع ذكرى الملحمة البطوليّة التي أدّت إلى تحرير مدينة خرّمشهر تمّ عصر يوم الأربعاء عقد مراسم سرد مجاهدي الدفاع المقدّس لذكرياتهم في حسينيّة الإمام الخميني بحضور الإمام الخامنئي حیث جاء في أبرز تصريحات قائد الثورة الإسلامية قول سماحته: من دروس مرحلة الدّفاع المقدّس الخالدة حتميّة اجتياز كافّة الحواجز والتحدّيات مع وجود الإيمان والتوكّل على الله.

تزامناً مع ذكرى الملحمة البطوليّة التي أدّت إلى تحرير مدينة خرّمشهر تمّ  عصر يوم الأربعاء عقد مراسم سرد مجاهدي الدفاع المقدّس لذكرياتهم في حسينيّة الإمام الخميني بحضور الإمام الخامنئي حیث جاء في أبرز تصريحات قائد الثورة الإسلامية قول سماحته:  من دروس مرحلة الدّفاع المقدّس الخالدة  حتميّة اجتياز كافّة الحواجز والتحدّيات مع وجود الإيمان والتوكّل على الله.

قائد الثورة الاسلامية قائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية قائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية قائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية قائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية قائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية قائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية قائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية قائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية قائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية قائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية قائد الثورة الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية قائد الثورة الاسلامية
 
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