طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار الخميس، بإعادة ترتيب العلاقة مع كل دولة تقف مع الفلسطينيين، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية هي الشمعة الوحيدة المضيئة في العالم الإسلامي.

وقال الزهار في كلمة له امام ندوة نظمها مركز فلسطين للدراسات، حول زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة وتأثيرها على القضية الفلسطينية: يجب علينا أن نقف مع كل دولة تقف معنا وتدعمنا، طالما أن ذلك لا يمس أرضنا وشعبنا وثوابتنا ومقدساتنا، وفي مقدمتها إيران.

وتابع: أطالب بإعادة ترتيب العلاقة مع كل دولة تقف معنا، سواء كانت إيران أو تركيا، أو كوريا أو أي دولة أخرى، يمكن أن تقف معنا، لأن القضية ليست تمايزاً أخلاقياً أو تمايزاً دينياً أو وطنياً، بل أصبحت مصالح.

وأكد الزهار، على أن من مصلحة المقاومة الفلسطينية، وهي الشمعة الوحيدة المضيئة في العالم الإسلامي، ان نحافظ على شمعة المقاومة ونقوي شوكتها، لأننا لا نُعوّل على من حولنا.

وتحدث الزهار، عن رؤيته للوضع الاقتصادي والسياسي للقضية، مبيناً أن الحالة الاقتصادية أسوأ ما يمكن، كما أن المشروع الاقتصادي له تداعيات خطيرة، وبيّن أن مشروع ترامب، أسس لمشروع 2030، المعتمد اعتماداً كلياً على الغرب.

وتابع قائلاً: كل الدول تنهض اقتصادياً وتعتمد اقتصادياً على نفسها وتخترع وتبتكر لنفسها، لكن في المحصلة نحن من ضمن هذه الأمة التعيسة التي تعيش حالة من الفقر الذاتي.

أما المشروع السياسي، فقال الزهار: إنه واضح، حيث أن الأطراف العربية لا تريد شيئا سوى الرضى الأميركي.

أما عن الطرف الفلسطيني، فتساءل الزهار ماذا يريد الطرف الفلسطيني، هل دولة في حدود 67 قائمة، ويمكن أن تقوم بعد أن أكلت المستوطنات 60% من الضفة الغربية، فبدأنا نعطى ما يسمى بـ 5ر6%.

وشدد، على أن المشروع الفلسطيني على مستوى الأرض لا يمكنه إقامة دولة على حدود 67، مضيفاً أما على مستوى الشعب فلا يوجد كلام عن حق العودة، وفيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي فلا يمكن أن نقول أن هناك اقتصادا، أما على مستوى وحدة فلسطين ومشروع حل الأراضي الفلسطينية والضفة وغزة والقدس فلم يعد أحد يتحدث عنها.

وأكد الزهار، أن الفترات الحالية هي الأسوأ في تاريخ القضية الفلسطينية، والدول العربية مشغولة بنفسها، حتى تحصّن نفسها من الخطر الذي يداهمها.

وفي تعقيبه عن الوحدة الفلسطينية، تساءل الزهار كيف يمكن الحديث عن الوحدة الفلسطينية، فهناك فرق بين ما نريده وبين إمكانية تحقيقه.

وأضاف: نحن نريد أن نحقق المصالحة، ليس فقط في الضفة وقطاع غزة، بل نريدها في الضفة وغزة والاراضي المحتلة عام 48 على مستوى الأرض، أما على مستوى الشعب، فالضفة وغزة و48 وكل الشتات.