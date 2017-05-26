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رقم الخبر: 194486 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:52 الاقسام: عربيات  
حزب الله يدين الهجوم الارهابي الذي استهدف حافلة المدنيين

حزب الله يدين الهجوم الارهابي الذي استهدف حافلة المدنيين

يدين حزب الله الجريمة التي ارتكبتها يد الشر الآثمة التي استهدفت حافلة تقل مجموعة من المدنيين الأقباط الأبرياء في المنية جنوب مصر ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا بين شهيد وجريح في صفوفهم.

أصدر حزب الله البيان التالي:
يدين حزب الله الجريمة  التي ارتكبتها يد الشر الآثمة التي استهدفت حافلة تقل مجموعة من المدنيين الأقباط الأبرياء في المنية جنوب مصر ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا بين شهيد وجريح في صفوفهم.
إن هذه الجريمة تضاف إلى السجل الإجرامي للعصابات القاتلة التي ترتكب جرائمها متجردة من كل إحساس إنساني وتنتهك حرمة النفس البشرية التي أمّنها الله، وتفتح كل يوم جرحاً جديداً في جسد أمتنا وفي روحها وتسيء الى الدين الحنيف وقيمه السامية.
إن حزب الله، إذ يعبّر عن عظيم ألمه لهذه الخسائر البشرية الفادحة في صفوف الأبرياء، فإنه يدعو إلى وقفة جديّة وصادقة في وجه الإرهاب المتغطي بالدين ومحاربته بشكل حاسم، فكراً وتمويلاً ودعماً وتنفيذا، كي لا يذهب العالم إلى هاوية يقوده إليها هؤلاء المجرمون.
كما يتقدم حزب الله بأحر التعازي لمصر الشقيقة ولعوائل الضحايا الأبرياء، راجياً للجرحى الشفاء العاجل.


 

 
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