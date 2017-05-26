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رقم الخبر: 194485 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:53 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بالفيديو.. السيد نصرالله: مضى زمن الهزائم وجاء زمن الإنتصارات

بالفيديو.. السيد نصرالله: مضى زمن الهزائم وجاء زمن الإنتصارات

قال سماحة السيد حسن نصرالله في كلمة له باحتقال بمناسبة عيد المقاومة والتحرير السابعة عشر:مضى زمن الهزائم وجاء زمن الإنتصارات، والإنتصارات واضحة في كل ساحة وميدان ومعركة وميادين من اعقد المعارك واصعب الميادين. ونحن نثق بحلفائنا وكل الذين نقاتل الى جانبهم".

 قال سماحة السيد حسن نصرالله في كلمة له باحتقال بمناسبة عيد المقاومة والتحرير السابعة عشر: مضى زمن الهزائم وجاء زمن الإنتصارات، والإنتصارات واضحة في كل ساحة وميدان ومعركة وميادين من اعقد المعارك واصعب الميادين. ونحن نثق بحلفائنا وكل الذين نقاتل الى جانبهم".

السيد حسن نصرالله
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