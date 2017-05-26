بالفيديو.. السيد نصرالله: مضى زمن الهزائم وجاء زمن الإنتصارات قال سماحة السيد حسن نصرالله في كلمة له باحتقال بمناسبة عيد المقاومة والتحرير السابعة عشر:مضى زمن الهزائم وجاء زمن الإنتصارات، والإنتصارات واضحة في كل ساحة وميدان ومعركة وميادين من اعقد المعارك واصعب الميادين. ونحن نثق بحلفائنا وكل الذين نقاتل الى جانبهم".