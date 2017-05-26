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رقم الخبر: 194480 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:36 الاقسام: عربيات  
البحرين: عوائل شهداء الدراز ترفض الرضوخ لشروط النظام

البحرين: عوائل شهداء الدراز ترفض الرضوخ لشروط النظام

أعلنت عوائل شهداء الدراز في البحرين رفضها الرضوخ لأي طلب من السلطات الأمنية لدفن أبنائهم في مقبرة الحورة.

أعلنت عوائل شهداء الدراز في البحرين رفضها الرضوخ لأي طلب من السلطات الأمنية لدفن أبنائهم في مقبرة الحورة.
وفي بيان لهم، أوضح الأهالي أنهم تلقوا اتصالات من مركز شرطة الحورة صباح اليوم الجمعة أبلغوا عبرها بضرورة حضور شخصين فقط من كلّ عائلة دون وجود نساء، في خطوة يُراد منها دفن الجثامين في مقبرة الحورة دون حضور شعبي واسع.
واعتبرت عوائل الشهداء (محمد العكري، محمد حمدان، محمد الساري، محمد زين الدين وأحمد العصفور) أن حرمانهم من تشييع أبنائهم ومواراتهم الثرى حسب رغبتهم جريمة أخرى تُضاف إلى الجريمة الأولى المتمثلة في تصفيتهم ميدانيًا، كما تعتبر انتهاكًا لحقهم الدستوري والإنساني والأخلاقي في تشييع أبنائهم وفق معتقداتهم".
وختمت عوائل الشهداء بالتأكيد على عدم الرضوخ لأيّ طلب غير تسليم الجثامين الطاهرة لأبنائهم الشهداء لهم دون تأخير ووفق الأعراف والاجراءات المتبعة في البلاد".

 

 
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