صادقت محكمة الاستئناف في السعودية على أحكام إعدام 14 شابًا من الناشطين السلميين في القطيف على خلفية مشاركتهم في الحراك السلمي الشعبي الذي انطلق عام 2011.

ويقول حقوقيون إن المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب والتي تحاكم المتظاهرين السلميين هي "أداة مرتبطة بشكل مباشر بوزارة الداخلية وتنفذ قراراتها".

وبحسب موقع "مرآة الجزيرة"، من المتوقع أن تخضع هذه الأحكام للتدقيق والمراجعة في المحكمة العليا قبل رفعها للديوان الملكي، الذي يوقع على تنفيذها في أي لحظة.

مصادر حقوقية قالت للموقع إن المتهمين لم يتمكنوا من توكيل محامٍ أثناء فترة التحقيق معهم وقد تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات مرصودة مسبقا في ملفات التحقيق، فيما قال والد أحد المتهمين إن ابنه وآخرين أُحضروا لجلسات محاكمة سرية، حيث لم يتمكن المحامون أو الأهالي من حضور الجلسة الأولى من المحاكمة تحديدًا.

وأشارت عدة تقارير حقوقية الى أن التهم التي أدانت بها المحكمة الجزائية المتهمين هي تهم غير جسيمة ولا ترقى أن تكون تهمًا تستحق عقوبة الإعدام.

وتستخدم السلطة السعودية مصطلح الإرهاب لتمرير قوانين وعقوبات قاسية على خلفية تهم ترتبط بالحريات والحقوق الأساسية مثل حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.







