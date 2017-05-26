طالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان عاجل المؤسسات الحقوقية الدولية والجهات ذات الصلة بالضغط العاجل على السلطات البحرينية لتمكين عوائل ضحايا القتل خارج إطار القانون في الدراز من مواراة جثامينهم، وفق الطريقة التي يرونها مناسبة، ومعرفة الحقيقة حول الظروف التي أدت إلى وفاتهم.

وشدد المنتدى على أنّ السلطة البحرينية قد تعمد إلى تكرار السيناريو نفسه الذي استخدمته مع عوائل ضحايا الإعدام بما يخالف القانون الوطني والدولي، مؤكدًا على أنّ مثل هذه الممارسات غير الإنسانية تعكس أساليب الانتقام الأمني بحق المعارضين.

كذلك لفت المنتدى إلى أنّ رواية الداخلية باطلة، فيما يخص ظروف الوفاة والاعتقال والإصابة لمواطنين معارضين تعرضوا للانتهاكات أثناء قمع السلطة لهم أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم بالأسلحة المحرمة دوليًا، الأمر الذي تسبب بإصابة العشرات بجروح بالغة، كما أشار المنتدى إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة الكاملة دون تشكيل لجنة تحقيق دولية، تحقق في الجرائم التي وقعت.



