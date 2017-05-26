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رقم الخبر: 194477 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:33 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
سمكة روبوت تنجح بالغوص تحت الماء

سمكة روبوت تنجح بالغوص تحت الماء

حققت كاميرا "درون" مصممة على شكل سمكة للغوص تحت الماء، نجاحًا مذهلاً خلال حملة "كيك ستارتر" لجمع تمويل بقيمة 20 ألف دولار، خلال أقل من 24 ساعة.

حققت كاميرا "درون" مصممة على شكل سمكة للغوص تحت الماء، نجاحًا مذهلاً خلال حملة "كيك ستارتر" لجمع تمويل بقيمة 20 ألف دولار، خلال أقل من 24 ساعة.
وأطلق على أول "سمكة بيونيك درون" لقب "بيكي"، التي تأتي مجهزة بـ "زعانف"، حيث صممتها" Robosea "، التي تقوم بتصنيع معدات الروبوتات المنظمة للتلوث. وتأتي السمكة "بيكي"، مزودة بكاميرا " 4K "، ويمكن التحكم بها عبر الهاتف المحمول.
ووفقاً للمصممين الصينيين، ابتُكرت "سمكة الروبوت الذكية"، للغوص إلى عمق يصل لنحو 59 مترًا، كما بُرمجت للعودة إلى موقع إطلاقها عند انخفاض شحن البطارية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مينجلي شيونغ:"يمكن لـ بيكي الوصول إلى أي مكان تقريباً، وهي مصممة بطريقة خاصة للعودة تلقائيا إلى موقع الإطلاق، كما تقوم بإرسال موقعها الحقيقي إلى الهاتف المحمول".
الجدير بالذكر، أن سمكة الروبوت تشبه جهاز" PowerRay"، المصمم لمساعدة الصيادين، والذي عُرض ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس الأميركية، في كانون الثاني الماضي.

 

 
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