وجدت دراسة جديدة بقيادة عالمة الأحياء، مونيكا غاغليانو، من جامعة غرب أستراليا أن النباتات العطشى تسمع صوت الماء من خلال اهتزازات صغيرة في التربة، كما يمكنها الإحساس بطنين الحشرات وصفير الرياح.

ويمكن أن يفسر هذا الأمر قدرة النباتات الدائمة، على العثور على المياه في أكثر المناخات جفافا.

حيث وضع الباحثون شتلات البازلاء في أوعية على شكل حرف "Y"، واضع إحدها في الماء، والآخر في تربة جافة.

ووجد الباحثون أن الجذور تنمو دائما باتجاه الماء، حتى لو كان هناك حاجز بلاستيكي يفصلها عن. وقالت غاغليانو: "الجذور تعرف مكان تواجد الماء، من خلال الكشف عن صوت التدفق، كما تستخدم النباتات الموجات الصوتية للكشف عن الماء الموجود في أماكن بعيدة".

وقال الباحثون في الدراسة التي نُشرت في Oecologia: "لأن الماء ضروري للحياة، طورت الكائنات الحية مجموعة واسعة من الاستراتيجيات للتعامل مع شح المياه، بما في ذلك البحث المستمر عن مستويات الرطوبة الأعلى لتجنب الجفاف".

وفي حال كانت النباتات أقرب إلى مصدر الماء، فإنها قادرة على استخدام تدرجات الرطوبة للوصول إليه، في حين أن الاهتزازات ضمن التربة كانت أكثر فعالية للبحث عن الماء في مناطق أبعد.



