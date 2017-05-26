وجه القضاء الاميركي صفعة قوية الى رئيس بلاده دونالد ترامب بعدما قرر استئناف تعليق مرسومه حول الهجرة، والذي يعتبر أحد الاجراءات الاكثر إثارة للجدل الذي اتخذه ترامب في بداية ولايته بعد انتخابه.

وكتب المحامي عمر جودت على "توتير" "لقد ربحنا".

ويمثل جودت الجمعيات التي تعتبر أن ترامب تعمد استهداف المسلمين في مرسومه ما يشكل انتهاكًا للدستور.

وكتب القاضي روجر غريغوري رئيس محكمة الاستئناف في ريتشموند في قراره إن "الكونغرس منح الرئيس سلطة واسعة لحظر دخول الاجانب، لكن هذه السلطة ليست مطلقة".

واضاف ان هذه السلطة "لا يمكن أن تكون على غاربها حين يلجأ اليها الرئيس عبر مرسوم ينطوي على نتائج ضارة لا يمكن معالجتها بحق اشخاص في كل أنحاء البلاد".

ويحظر دستور الولايات المتحدة التمييز الديني.

واعتبر مناهضو المرسوم خلال جلسة علنية أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند، عاصمة ولاية فرجينيا، في الثامن من ايار/مايو أنه يعكس عداء ترامب للإسلام.

وكانت المحاكم الاميركية علقت تنفيذ المرسوم الاصيل وصيغته المعدلة في شباط/فبراير واذار/مارس، الأمر الذي ندد به الرئيس الاميركي رافضًا ما اعتبره "قضاء مسيسًا".



