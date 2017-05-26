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رقم الخبر: 194471 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:25 الاقسام: عربيات  
الشيخ ميثم السلمان: حرمان “شهداء الفداء” من حقهم في الدفن انتهاك فاضح للمواثيق الدولية

الشيخ ميثم السلمان: حرمان “شهداء الفداء” من حقهم في الدفن انتهاك فاضح للمواثيق الدولية

أكد المدافع الدولي عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن حرمان عوائل شهداء الفداء من حقهم في الدفن والتشييع وفقا للمعتقدات الدينية والأعراف المرعية انتهاك فاضح للدستور والمواثيق والقوانين الدولية.

أكد المدافع الدولي عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن حرمان عوائل شهداء الفداء من حقهم في الدفن والتشييع وفقا للمعتقدات الدينية والأعراف المرعية انتهاك فاضح للدستور والمواثيق والقوانين الدولية.
وشدد الشيخ السلمان على أن الذين يضغطون على عوائل الشهداء للقبول بالدفن القسري أو يشاركون فيه هم شركاء في الإنتهاك والجريمة.

 

 
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