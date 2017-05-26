نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة الخميس حكم الإعدام بحق منفذي جريمة اغتيال القائد بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأسير المحرر الشهيد مازن فقها.

وبحسب الوزارة فإنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق الثلاثة الساعة الخامسة عصر الخميس في مقر الجوازات وسط مدينة غزة بحضور شخصيات وطنية وفصائلية وحكومية قد تصل إلى ألف شخصية.

وكانت محكمة الميدان العسكرية في غزة أصدرت الأحد الماضي أحكاما نهائية على المتورطين الثلاثة بقتل فقها، حيث قررى “الإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان (أشرف. أ. ل) بعد إدانته بالقتل قصدا مع سبق الإصرار وتهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية (مخابرات الاحتلال)”.

كما حكمت بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان (هشام. م. ع) بعد إدانته بالتخابر والخيانة وكذلك التدخل في القتل والمشاركة في العديد من عمليات الاغتيال، بالإضافة إلى الإعدام رميا بالرصاص للمدان (عبد الله. أ. ن) ويعمل عسكريا بحرس الرئيس بالسلطة الفلسطينية بعد إدانته بالخيانة والتخابر وإعطاء معلومات عن منازل وسيارات استهدفت ومعلومات عن مكان مسرح جريمة اغتيال فقها”.

واغتيل فقها في 24 آذار/مارس الماضي بإطلاق الرصاص عليه من مسدس كاتم للصوت أمام منزله في حي “تل الهوى” جنوب غرب غزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بغزة من كشف تفاصيل عملية اغتيال فقها ومنفذيها بتكليف وإشراف مخابرات الاحتلال.



