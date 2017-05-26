اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر الجمعة مواطنين اثنين واغلقت محلا تجاريا في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال نفذت عملية تفتيش في بلدة سلواد تخللها اعتقال الشيخ بسام حماد وهو والد الشهيد أنس ووالد الأسيرة الجريحة تقوى حماد”، وتابعت “فيما اعتقلت مواطن آخر من قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت ونقلتهم إلى جهة مجهولة”.

وأشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال أغلقت المحل في مدينة بيت جالا بزعم قيامه ببيع العاب نارية للشبان لاستخدامها في المواجهات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وذلك حتى اشعار آخر”.

