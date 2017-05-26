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رقم الخبر: 194469 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: عربيات  
قوات العدو الاسرائيلي تنفذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

قوات العدو الاسرائيلي تنفذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر الجمعة مواطنين اثنين واغلقت محلا تجاريا في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر الجمعة مواطنين اثنين واغلقت محلا تجاريا في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال نفذت عملية تفتيش في بلدة سلواد تخللها اعتقال الشيخ بسام حماد وهو والد الشهيد أنس ووالد الأسيرة الجريحة تقوى حماد”، وتابعت “فيما اعتقلت مواطن آخر من قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت ونقلتهم إلى جهة مجهولة”.
وأشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال أغلقت المحل في مدينة بيت جالا بزعم قيامه ببيع العاب نارية للشبان لاستخدامها في المواجهات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وذلك حتى اشعار آخر”.
 

 
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