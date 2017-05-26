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|رقم الخبر: 194468
|تاريخ النشر: أيار 26, 2017
|الوقت: 18:21
|الاقسام: دوليات
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مقتل 15 جنديا افغانيا في هجوم جديد لطالبان على قاعدة عسكرية
قتل ما لا يقل عن 15 جنديا افغانيا في هجوم نفذته حركة طالبان ضد قاعدة عسكرية في ولاية قندهار، في ثاني عملية من نوعها هذا الأسبوع، على ما أعلنت وزارة الدفاع اليوم.
قتل ما لا يقل عن 15 جنديا افغانيا في هجوم نفذته حركة طالبان ضد قاعدة عسكرية في ولاية قندهار، في ثاني عملية من نوعها هذا الأسبوع، على ما أعلنت وزارة الدفاع اليوم.
وقال المتحدث باسم الوزارة دولت وزيري ل”وكالة الصحافة الفرنسية”: “شنت طالبان هجوما منسقا على قاعدة عسكرية الليل الماضي في محافظة شاه والي كوت في ولاية قندهار” في جنوب أفغانستان، فيما أفاد مسؤول محلي عن سقوط 20 قتيلا.
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