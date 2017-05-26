مقتل 15 جنديا افغانيا في هجوم جديد لطالبان على قاعدة عسكرية قتل ما لا يقل عن 15 جنديا افغانيا في هجوم نفذته حركة طالبان ضد قاعدة عسكرية في ولاية قندهار، في ثاني عملية من نوعها هذا الأسبوع، على ما أعلنت وزارة الدفاع اليوم.