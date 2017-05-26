اكد مساعد وزير الخارجية في شؤون آسيا واوقيانوسيا ابراهيم رحيم بور ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على توسيع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين.

وخلال لقائه مساعد وزير الخارجية الصيني في شؤون غرب اسيا وافريقيا جان مينغ على هامش اجتماع آلية المشاورات السياسية بين ايران والصين، دعا رحيم بور الى ضرورة اعداد برنامج لمدة اربعة اعوام حول العلاقات بين البلدين خلال الدورة الثانية للحكومة الايرانية.

واشار الى المكانة الاستراتيجية للصين في سياسة ايران الخارجية والعلاقات الجيدة بين البلدين خلال فترة الحظر المفروض على ايران، داعيا الى تطوير العلاقات بين طهران وبكين في فترة ما بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

ونوه الى مبادرة حزام واحد - طريق واحد للرئيس الصيني، موكدا على مكانة ايران والدور التي تلعبه في اطار هذه المبادرة باعتبارها احد اهم الممرات الاقتصادية الهامة، داعيا الطرف الصيني الى الاسراع في تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة.

واكد مساعد الخارجية الايراني ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبكين في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والامنية.

من جانبه اشار المسؤول الصيني الى الزيارة التي قام بها رئيس بلاده الى ايران في العام الماضي بعد انجاز خطة العمل المشترك الشاملة واقامة علاقات الشراكة الاستراتجية الشاملة بين البلدين، وقال ان ايران تحتل مكانة خاصة في السياسة الخارجية للصين التي تنظر الى ايران باعتبارها احد الشركاء الاستراتيجيين والمهمين في اسيا.

وقال، ان الهيكلية الصناعية للبلدين خاصة في مجالات السيارات والصلب والنووي والطاقة والنقل مكملة احداهما للاخرى ولهذا السبب ينبغي تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، معربا عن امله برفع بعض العقبات الموجودة في المجال المصرفي والمالي بين البلدين على وجه السرعة.

واشار الى المكانة الهامة لايران في مبادرة حزام واحد – طريق واحد وقال انه سيتم تعيين اعضاء لجنة التعاون بين الصين وايران في اطار هذه المبادرة للبحث مع الطرف الايراني بشان المشاريع الاقتصادية المشتركة.

وبحث الطرفان خلال هذا اللقاء بشان القضايا القنصلية والسياحية وتسهيل صدور تاشيرات الدخول لرعايا البلدين وعقد اول اجتماع للجنة التعاون الامني ومكافحة الارهاب.