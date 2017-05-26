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رقم الخبر: 194466 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:20 الاقسام: دوليات  
الكرملين: بوتين وترامب لن يلتقيا خلال جولتيهما الحالية في أوروبا

الكرملين: بوتين وترامب لن يلتقيا خلال جولتيهما الحالية في أوروبا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه من غير المخطط عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب خلال تواجد الأخير في أوروبا.

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه من غير المخطط عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب خلال تواجد الأخير في أوروبا. وقال بيسكوف مجيبا عن سؤال حول إمكانية لقاء بوتين وترامب، خلال زيارة الدول الأوروبية، اليوم “كيف يمكن أن يلتقيا؟ سيتواجدان في دول مختلفة.. لا، من غير المخطط عقد أي لقاء حاليا”.
ونفى بيسكوف، المعلومات التي وردت في وسائل إعلام عن احتمال قيام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة دول الخليج، مثل الكويت والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أنها ليست صحيحة “لا، هذا ليس صحيحا”.
إلى ذلك أعلن الكرملين أن الرئيسين بوتين وماكرون سيلتقيان في 29 أيار /مايو في باريس، حيث ستتصدر المباحثات التنسيق في محاربة الإرهاب وتسوية الأزمتين السورية والأوكرانية، إضافة إلى آفاق تطوير العلاقات في المجالات- السياسي والتجاري – الاقتصادي والثقافي والإنساني.
هذا وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق، عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدولة الكويت وإلى عدد من دول المنطقة.

 

 
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