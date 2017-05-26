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رقم الخبر: 194465 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:32 الاقسام: دوليات  
سفن أسطول البحر الأسود الروسي تجري تدريبات في البحر الأبيض المتوسط

سفن أسطول البحر الأسود الروسي تجري تدريبات في البحر الأبيض المتوسط

صرح المتحدث باسم أسطول البحر الأسود الروسي، العقيد البحري فياتشيسلاف تروخاشيف، اليوم الجمعة، بأن سفنا من أسطول البحر الأسود في إطار التدريبات، تقوم بمعارك بحرية [افتراضية] في البحر الأبيض المتوسط.

صرح المتحدث باسم أسطول البحر الأسود الروسي، العقيد البحري فياتشيسلاف تروخاشيف، اليوم الجمعة، بأن سفنا من أسطول البحر الأسود في إطار التدريبات، تقوم بمعارك بحرية [افتراضية] في البحر الأبيض المتوسط. وقال تروخاشيف للصحفيين، اليوم ” تتواصل، وتحت إشراف نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي، فاليري كوليكوف، التدريبات التكتيكية المدرجة في الخطط المقرة، لسفن تابعة لأسطول البحر الأسود بمشاركة قوات البحرية الروسية الدائمة في مناطق البحر البعيدة”. وتستمر تدريبات البحرية العسكرية لأسطول البحر الأسود الروسي، حتى يوم غد السبت.
وذكر تروخاشيف، في وقت سابق أن مجموعة سفن تابعة للقوات البحرية الروسية، ستقوم بتنفيذ مناورات لصد هجوم عدو مفترض في البحر الأبيض المتوسط.

 

 
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