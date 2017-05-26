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رقم الخبر: 194464 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: دوليات  
وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غولار تؤكد تواجد قوات خاصة فرنسية في سوريا

وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غولار تؤكد تواجد قوات خاصة فرنسية في سوريا

أكّدت وزيرة الدفاع الفرنسية في الحكومة الجديدة سيلفي غولار، تواجد قوات خاصة فرنسية في سوريا تساهم في محاربة “داعش” الارهابي على الأرض.

أكّدت وزيرة الدفاع الفرنسية في الحكومة الجديدة سيلفي غولار، تواجد قوات خاصة فرنسية في سوريا تساهم في محاربة “داعش” الارهابي على الأرض. وفي هذا الصدد قالت غولار، في مقابلةٍ أجرتها معها إذاعة أوروب1 ، اليوم “لدينا قوات خاصة متواجدة في سوريا تقوم بعمليات محددة بدقة”. وأضافت “فرنسا تقوم بكل جهودها في إطار التحالف الدولي لمحاربة “داعش” وطائراتنا تقوم بعملها، لكن يجب على الجميع اليوم وضمنهم فرنسا وأميركا أن يزيدوا ويعززوا تواجدهم عبر مزيد من المساهمة الفعالة في محاربة داعش”
هذا ويعدّ تصريح الوزيرة غولار هو الأول من نوعه إذ لم يسبق أن أعلن أي مسؤول فرنسي عن تواجد قوات خاصة في سوريا رغم الأنباء التي وردت في الصحافة عن الموضوع.
وكان البيت الأبيض، أعلن في أيلول/سبتمبر 2014، عن توسيع دائرة عمليات التحالف لتشمل سوريا، حيث بدأت الغارات الأميركية بشن غارات جوية شمال البلاد، ثم انضمت إليها فرنسا عقب هجمات إرهابية تعرضت لها في أيلول/سبتمبر 2015، ثم بريطانيا في كانون الأول/ديسمبر 2015.

 

 
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