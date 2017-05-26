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رقم الخبر: 194463 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:21 الاقسام: دوليات  
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الأسرى المضربون دخلوا مرحلة حرجة

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الأسرى المضربون دخلوا مرحلة حرجة

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السلطات الصهيونية إلى إيجاد حل من شأنه تجنب أية خسائر في الأرواح أو الحاق ضرر لا رجعة فيه بصحة الاسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية. وأشارت اللجنة في بيان صحفي إلى أن ” أطباء اللجنة الدولية يزورون المعتقلين المضربين عن الطعام بانتظام ويراقبون أوضاعهم عن كثب”.

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السلطات الصهيونية إلى إيجاد حل من شأنه تجنب أية خسائر في الأرواح أو الحاق ضرر لا رجعة فيه بصحة الاسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية. وأشارت اللجنة في بيان صحفي إلى أن ” أطباء اللجنة الدولية يزورون المعتقلين المضربين عن الطعام بانتظام ويراقبون أوضاعهم عن كثب”.
وقال رئيس قسم الصحة في اللجنة الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غابرييل سالازار، إنه ” بعد ستة أسابيع من الإضراب عن الطعام، نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها”، وشدد على أنه ” من الناحية الطبية، ندخل الآن مرحلة خطرة “. وقال الصليب الأحمر في بيانه، إنه بصفته وسيطاً إنسانياً محايداً، فإن اللجنة الدولية لا تؤيد أو تعارض الإضراب عن الطعام، إلا أنها تعمل على ضمان كرامة المعتقلين المضربين عن الطعام وسلامتهم الجسدية في جميع الأوقات’.
وأضافت بأن اللجنة زادت خلال الإضراب من عدد موظفيها وأطبائها اللذين يزورون المعتقلين المضربين عن الطعام، كما كثفت من حوارها غير العلني مع السلطات، سعياً منها للتوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الإضراب وتحقيق بعض المطالب الرئيسية.

 

 
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