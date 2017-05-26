تمكن أكثر من 90 سجينا من الهروب عبر نفق طويل من سجن في ولاية ريوغراندي دو نورتي شمال شرق البرازيل.

ووفق وسائل الإعلام المحلية فقد هرب أكثر من 90 سجينا عبر النفق الذي يبلغ طوله حوالي 30-40 مترا، بعد أعمال شغب حصلت داخل السجن.

وفر السجناء من السجن في منطقة ناتال مستخدمين عدة سيارات خلال عملية الهروب، وفقا لما أكدته وزارة العدل البرازيلية.

بدورها شنت قوات الأمن حملة بحث عن السجناء الهاربين في 36 مدينة على الحدود بين ولايتي بارايبا وريو غراندي دو نورتي، وتمكنت إلى الآن من القبض على 8 من الهاربين.

ويقع السجن في نفس المنطقة التي يوجد فيها سجن “ألكاسوز” الأكبر في ولاية ريو غراندي دو نورتي، حيث وقعت مواجهات بين عصابات متناحرة مطلع العام الجاري أسفرت عن مقتل 26 سجينا.

ويعد اكتظاظ السجناء والأوضاع السيئة للحبس أحد أكبر المشكلات في نظام السجون البرازيلية التي تحوي 654 ألفا و372 معتقلا، بزيادة 76% عن قدرتها الاستيعابية، وفقا لبيانات رسمية



