وصف ميلان شارباتكا عضو مجلس النواب التشيكي السعودية بأنها مملكة متخلفة تعود للقرون الوسطى مشيراً إلى أنها تقوم بتصدير التطرف إلى العالم كله عن طريق البترو دولار.

وانتقد شارباتكا السفير السابق في عدة دول آسيوية وافريقية في مقال نشره اليوم في موقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية وتوقيعه معها صفقات أسلحة كبيرة مشيراً إلى أنه تجاهل حقيقة أن السلّاح الذي ترسله أمريكا إلى السعودية وقطر وغيرها من ممالك النفط ينتهي “في الكثير من الأحيان” بين أيدي التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش.



