تبنى تنظيم “داعش” الارهابي التفجيرين امام محطة للحافلات في العاصمة الاندونيسية جاكرتا قتل فيهما ثلاثة شرطيين، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت وكالة “اعماق” التابعة لـ”داعش” مساء الخميس إن “هجوما ضد الشرطة الاندونيسية المتجمعة في مدينة جاكرتا شنه احد مقاتلي التنظيم”.

وكان انتحاريان فجرا نفسيهما مساء الاربعاء في الشارع امام محطة الحافلات كامبونغ وميلايو الواقعة في حي شعبي في جاكرتا.

وادى الانفجاران الى حالة هلع بينما ارتفعت سحب هائلة من الدخان في السماء، وقتل ثلاثة شرطيين وجرح خمسة آخرون وخمسة مدنيين.

وداهمت الشرطة الاندونيسية الخميس منزلين في جزيرة جاوا للاشتباه بأنهما الانتحاريان اللذان نفذا الاعتداء.





