  • الجمعة ٢٩ شعبان ١٤٣٨
  • الجمعة , مايو 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194460 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:11 الاقسام: دوليات  
“داعش” يتبنى تفجيري جاكرتا

“داعش” يتبنى تفجيري جاكرتا

تبنى تنظيم “داعش” الارهابي التفجيرين امام محطة للحافلات في العاصمة الاندونيسية جاكرتا قتل فيهما ثلاثة شرطيين، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

تبنى تنظيم “داعش” الارهابي التفجيرين امام محطة للحافلات في العاصمة الاندونيسية جاكرتا قتل فيهما ثلاثة شرطيين، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقالت وكالة “اعماق” التابعة لـ”داعش” مساء الخميس إن “هجوما ضد الشرطة الاندونيسية المتجمعة في مدينة جاكرتا شنه احد مقاتلي التنظيم”.
وكان انتحاريان فجرا نفسيهما مساء الاربعاء في الشارع امام محطة الحافلات كامبونغ وميلايو الواقعة في حي شعبي في جاكرتا.
وادى الانفجاران الى حالة هلع بينما ارتفعت سحب هائلة من الدخان في السماء، وقتل ثلاثة شرطيين وجرح خمسة آخرون وخمسة مدنيين.
وداهمت الشرطة الاندونيسية الخميس منزلين في جزيرة جاوا للاشتباه بأنهما الانتحاريان اللذان نفذا الاعتداء.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0718 sec