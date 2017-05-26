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رقم الخبر: 194459 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:01 الاقسام: محليات  
مظاهرات في طهران ومحافظات البلاد تنديداً بالاعتداء على الشيخ عيسى قاسم
ومجلس خبراء القيادة يحذر آل خليفة من تبعات الاساءة لساحة العلماء

مظاهرات في طهران ومحافظات البلاد تنديداً بالاعتداء على الشيخ عيسى قاسم

شهدت ايران تظاهرات في 11 محافظة عقب صلاة الجمعة تنديدا بالاعتداء على منزل المرجع الديني في البحرين آية الله عيسى قاسم.
والتظاهرات الشعبية أقيمت في طهران وقم ومشهد وشيراز وكرمان وتبريز وبوشهر ورشت وشهر كرد واهواز، حيث نددت خلالها الجماهير المشاركة بنظام آل خليفة واعتدائه على منزل آية الله قاسم الذي سقط على اثره عدد من الشهداء والجرحى.
من جانبه أصدر مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الجمعة، بيانا استنكر فيه تعرض الزعيم الديني البحريني، آية الله الشيخ عيسى قاسم، للإساءة على يد السلطات البحرينية، محذرا نظام آل خليفة من تبعات هذا الاجراء.
وجاء في بيان مجلس خبراء القيادة: ان العالم الاسلامي يواجه مشاكل كل يوم، ولا يمكن لأي مسلم ملتزم ان يكون لا أباليا تجاهها، ولقد أثار خبر الهجوم الوحشي لسلطات آل خليفة على منزل العالم البارز سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، زعيم الشيعة في البحرين، والإساءة اليه، أثار الألم لدى علماء العالم الاسلامي وشيعة اهل البيت عليهم السلام وجميع أحرار العالم.
واضاف مجلس خبراء القيادة في بيانه: ان هذا العالم الكبير والمجاهد الزاهد، قضى عمره متحملا المصاعب الجمة وضغوط حكام البحريني المستبدين، في سبيل العزة الاسلامية والكرامة والشرف الانساني واعتلاء كلمة التوحيد وإقامة القسط والعدل، وسطّر صفحة ذهبية في التاريخ الجهادي للشيعة الجعفرية.
وتابع البيان: ان التعامل اللاإنساني لآل خليفة وبدعم من آل سعود، مع هذا الانسان الشريف والعالم الواعي، ورغم انه أثار الألم لدى جميع المسلمين بل جميع الأحرار في العالم، الا انه بحول الله وقوته، يقدم بشارة كبرى، فستنطلق موجة عظمى واعصارا مدمرا، لن يهدأ الا بإسقاط نظام آل خليفة الجائر.
وضمن استنكاره الشديد للإساءة الى الشيخ عيسى قاسم، حذر مجلس خبراء القيادة حكام البحرين العملاء من تبعات اعتقال آية الله الشيخ عيسى قاسم والاساءة لساحة العلماء الربانيين، وممارسة التعسف وشن الهجمات على الاهالي الابرياء، مؤكدا ان مجلس الخبراء يعتبر دعم الشعوب المضطهد والدفاع عن حقوقها الانسانية، واجبا ذاتيا، ويرى ان الانسجام والوحدة والصحوة الاسلامية استراتيجية اساسية في مواجهة هجمات الاعداء القاسية على المقدسات الاسلامية ومخططاتهم المثيرة للتفرقة.
 
 
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