بعث وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، ببرقيتين الى نظيره اللبناني، جبران باسيل والى الامين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله هنأهما فيهما بالذكرى السنوية الـ17 لعيد المقاومة والنصر وخروج القوات الصهيونية المحتلة من جنوب لبنان.

في سياق آخر أشاد وزير الخارجية بمشاركة الشعب الايراني في الانتخابات الرئاسية الاخيرة بكثافة مؤكدا ان الشعب بمشاركته هذه اثبت بأنه لا يعتمد على الآخرين في ضمان الامن والاستقلال وتحقيق التقدم والتطور في مجال العلم والتكنولوجيا.

وأعرب ظريف في كلمته بملتقى اليوم العالمي لمرض (ام اس)، الخميس، عن ارتياحه بشأن رفع الحظر عن ايران بفضل تواجد الشعب الايراني في الساحة وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وشجاعة رئيس الجمهورية حسن روحاني.

واشاد بتواجد الشعب الايراني في الساحة بوعي وفطنة، معتبرا مشاركة الشعب الايراني الكثيفة في الانتخابات الرئاسية السابقة قبل اربعة اعوام بانها اثبتت بانه على العالم التحدث مع هذا الشعب العظيم بلغة الاحترام والتخلي عن لغة الحظر والجلوس الى طاولة المفاوضات.

وقال: إن الشعب الايراني ومن خلال مشاركته في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الجمعة الماضية قد اثبت للعالم مرة أخرى بانه لا يمكن التحدث معه بلغة التهديد اطلاقا.

واضاف: إن الشعب الايراني أثبت بأنه شعب لا يعتمد على الآخرين لتوفير الامن والاستقلال والتقدم وتطوير العلم والتكنولوجيا وليس كبعض الجيران الذين يخافون من مجرد اشارة من جانب الغربيين والاميركيين او يفرحون ويرقصون بإشارة أخرى من جانبهم.