* قوة ايران الدفاعية لن تسمح لأي عدو بمهاجمتها * لا يمكن إضعاف ايران وستبقى صامدة ومتمسكة بثوابتها وأصولها النابعة من ثورتها * الحرس الثوري بنى ثالث مصنع لانتاج الصواريخ تحت الارض في السنوات الثلاث الماضية

اكد وزير الدفاع العميد حسين دهقان، ان ايران ترفض أي تهديد واساءة مشيرا الى ان مصير صدام هو ابرز عبرة لحكام السعودية.

وفي كلمة له خلال احتفال في طهران بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر، قال العميد حسين دهقان: إن ما يحصل في المنطقة اليوم ليس إلا محاولات لإضعاف إيران وضرب المقاومة وحفظ أمن (إسرائيل) وتوفير سوق لبيع الأسلحة الأميركية في المنطقة.

وأشار دهقان إلى أن إيران لا يمكن إضعافها وستبقى صامدة ومتمسكة بثوابتها وأصولها النابعة من ثورتها، مؤكداً أن على السعودية أن تعلم أن تحويل أرضها إلى مستودع أسلحة أميركية لن يجلب لها القوة، وأن تشكيل تحالف عربي لكسر مقاومة الشعب اليمني لن يصل إلى نتيجة.

ولفت دهقان الى ان الشعب الايراني لا يكترث بان تكشر السعودية عن انيابها، فهو سيواصل طريقه نحو قمم الحرية حتى النهاية وسيواصل بقوة وبصوت عالٍ دعم محور المقاومة والوقوف إلى جانبه في وجه كل من يحاول إضعافه.

ودعا العميد حسين دهقان الحكام العرب الى النزول عند رغبة شعوبهم وعدم العمالة للقوى الاجنبية، مشيرا الى ان مصير صدام هو ابرز عبرة لحكام السعودية رغم انغماسه في حضيض العمالة.

واعتبر وزير الدفاع المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تأكيد على شعبية الجمهورية الاسلامية، وقال بان الشعب الايراني اثبت من خلال هذه الانتخابات بان ايران ترفض التهديد والاساءة.

واوضح؛ ان حرية الفكر والتعبير ليست مهمة بالنسبة لقوى الهيمنة والصهيونية العالمية بل ان مصالحها هي التي تأتي في الأولوية، فجميع الطغاة مستعدون لسحق حقوق الانسان في الدول الأخرى من اجل تحقيق مصالحهم ومآربهم.

واضاف: إن السعودية تهاجم اليمن اليوم بكل قواها بذريعة حقوق الانسان فيما القوى العالمية واقفة تتفرج في حين انه لو فقدت دولة ما استقلالها وهويتها، فانها لا تمتلك شيئا في الحقيقة.

واعتبر العميد دهقان سحق حقوق الانسان من جانب نظام آل خليفة في البحرين واعتقاله عالما ربانيا، بانه انتهاك صارخ لحقوق الانسان وقال: حينما يبادر شخص ما في البحرين للحفاظ على حقوق الشعب وان يكون بمثابة صوتهم يبادر النظام لإخماد صوته.

وصرح بان وسائل الاعلام الصهيونية تحوّل الظالم الى مظلوم وقال: إن وسائل الاعلام هذه تقلب الحق الى باطل وحينما لا تمضي الامور جيدا فانها تعمل لجعل الحقائق باهتة في اذهان المجتمع.

واعتبر بان القوى العالمية الكبرى تنظر الى ايران نظرة احترام واضاف: إن قوة الشعب المستمدة من سنوات الدفاع المقدس الثماني (1980-1988) التي ادت الى ان تنظر القوى الكبرى كلها نظرة احترام للشعب الايراني.

واوضح بانه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة في البلاد شهد الجميع وقوف مختلف شرائح الشعب في طوابير طويلة ومشاركتهم المكثفة في الانتخابات، واعتبر ذلك دليلا على القاعدة الشعبية التي تتمتع بها الجمهورية الاسلامية.

واكد العميد دهقان بان ايران الاسلامية بتصنيعها مختلف انواع صواريخ (ارض –ارض) و(بحر – بحر) هي اليوم في ذروة اقتدارها العسكري، معتبرا تصنيع الطائرات النفاثة بأنها مؤشر لإرادة الشباب وطاقاتهم الذاتية المبدعة.

وفي كلمة له باحتفال في مدينة دزفول (جنوب ايران) بذكرى تحرير خرمشهر اشاد العميد حاجي زادة، قائد قوات الجو الفضاء التابعة للحرس الثوري، اشاد بصمود ومقاومة أهالي دزفول ابان فترة الدفاع المقدس (حرب النظام العراقي البائد على ايران للفترة 1980 - 1988)، وقال: إن قوة ايران الدفاعية لن تسمح لأي عدو بمهاجمتها عسكريا.

واوضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تكن تواجه نظام صدام البائد فقط في تلك الحرب بل كانت تواجه قدرات اميركا والاتحاد السوفيتي واوربا والأنظمة الرجعية العربية، حتى ان نظام الدفاع الجوي في بغداد كان يقارن بنظام الدفاع الجوي في موسكو.

من جهة أخرى أشار قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية الى تطور صناعة الصواريخ في ايران قائلا: يتم حاليا على أيدي الخبراء الايرانيين اعداد وتصميم وتصنيع جميع المواد الأولية الداخلة في صناعة هياكل الصواريخ ووقودها وباقي اجزائها.

وأضاف العميد حاجي زاده: نحن نواصل تعزيز قدراتنا الصاروخية ومن الطبيعي ان يشعر أعداؤنا (اميركا واسرائيل) بالإستياء والغضب من تصنيعنا للصواريخ واختبارها، وكذلك من بنائنا مدنا للصواريخ تحت الارض، لأنهم يريدون ان يبقى الشعب الايراني ضعيفا.

وأعلن قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية، ان الحرس الثوري قام خلال السنوات الاخيرة ببناء ثالث مصنع لانتاج الصواريخ تحت الارض في ايران.

واكد العميد حاجي زاده: نحن الى جانب صناعات وزارة الدفاع سنواصل تطوير قدراتنا الصاروخية ولن نولي اهتماما للرعب الذي يشعر به تجار اميركا.

واشار الى ان الصاروخ الباليستي الجديد (أرض - أرض) الذي تعمل ايران على تصنيعه سيطلق عليه اسم (دزفول).

وحول صفقة الاسلحة الاميركية الضخمة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار، قال العميد حاجي زاده: هذا الأمر لا يزعجنا تماماً، ونحن على ثقة بأن هذه الأسلحة ستستخدم في المستقبل ضد الكيان الصهيوني.