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رقم الخبر: 194456 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:10 الاقسام: دوليات  
مقتل 15 جنديا في هجوم لطالبان بقندهار

مقتل 15 جنديا في هجوم لطالبان بقندهار

لقي ما لا يقل عن 15 جنديا أفغانيا مصرعهم، يوم الجمعة، في هجوم نفذته حركة طالبان ضد قاعدة عسكرية في ولاية قندهار، في ثاني عملية من نوعها هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، دولت وزيري، "شنّت طالبان هجوما منسقا على قاعدة عسكرية الليل الماضي في محافظة شاه والي كوت بولاية قندهار" في جنوب أفغانستان. في غضون ذلك، تحدث مسؤول محلي عن سقوط عشرين قتيلا، وفق ما نقلت فرانس برس.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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