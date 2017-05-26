مقتل 15 جنديا في هجوم لطالبان بقندهار لقي ما لا يقل عن 15 جنديا أفغانيا مصرعهم، يوم الجمعة، في هجوم نفذته حركة طالبان ضد قاعدة عسكرية في ولاية قندهار، في ثاني عملية من نوعها هذا الأسبوع.