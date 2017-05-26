مقتل 25 شخصا بانهيارات أرضية في سريلانكا قال مسؤولون في سريلانكا يوم الجمعة: إن 25 شخصا على الأقل قتلوا في سيول وانهيارات أرضية بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين إثر أمطار غزيرة بينما انتشر جنود في قوارب وطائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ.