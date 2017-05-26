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رقم الخبر: 194455 تاريخ النشر: أيار 26, 2017 الوقت: 18:09 الاقسام: دوليات  
مقتل 25 شخصا بانهيارات أرضية في سريلانكا

مقتل 25 شخصا بانهيارات أرضية في سريلانكا

قال مسؤولون في سريلانكا يوم الجمعة: إن 25 شخصا على الأقل قتلوا في سيول وانهيارات أرضية بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين إثر أمطار غزيرة بينما انتشر جنود في قوارب وطائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وأجبرت الأمطار الموسمية المبكرة المئات من الناس على النزوح من منازلهم في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

وقال المتحدث باسم الشرطة: جرى الإبلاغ عن خمسة إنهيارات أرضية على الأقل في مواقع متعددة في كالوثارا في إشارة إلى أسوأ المناطق المتضررة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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