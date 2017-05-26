قال وزير العدل التركي "بكر بوزداج" يوم الجمعة: إن تركيا عزلت أكثر من أربعة آلاف قاض وممثل للادعاء للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

وفي كلمة في أنقرة قال بوزداج إنه تم تطهير القضاء من أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تحمله تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز الماضي.

وأقيل أكثر من 100 ألف شخص في الشرطة والقضاء والقطاعين الحكومي والخاص أو أوقفوا عن العمل بسبب مزاعم بصلتهم بالانقلاب الفاشل وهو الأمر الذي أثار قلق حلفاء تركيا الغربيين وجماعات حقوق الإنسان.

من ناحية أخرى قال مكتب حاكم إقليم تركي يوم الجمعة إن قوات الأمن قتلت 29 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في عملية بمنطقة جبلية في إقليمي أغري وفان بشرق البلاد.

وقال الجيش التركي يوم الخميس إن ثلاثة من جنوده وأحد أفراد مجموعة حراسة مسلحة ترعاها الدولة قتلوا في العملية التي انطلقت في منطقة تندورك الجبلية الواقعة على حدود الإقليمين.

وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة والمسلحين في يوليو تموز 2015 وشهد جنوب شرق البلاد بعد ذلك بعضا من أسوأ أعمال العنف منذ بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده في عام 1984.

وقتل ما يربو على 40 ألف شخص معظمهم أكراد في الصراع. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.