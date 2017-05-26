تحدث ناخب بريطاني بدا عليه الغضب إلى وزيرة الداخلية "أمبر راد" بشأن تخفيض أعداد رجال الشرطة مما دفعه إلى نفي أن هجوما انتحاريا في مانشستر قتل فيه 22 شخصا في حفل موسيقي له صلة بنقص الأعداد.

ويسلط هذا الضوء على أن ميزانيات الشرطة ستكون من القضايا الرئيسية مع استئناف الدعاية يوم الجمعة لانتخابات الثامن من يونيو حزيران بعد تعليقها عقب الهجوم.

وطرح الناخب الذي لم يذكر اسمه السؤال خلال برنامج (كويستشن تايم) الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ليل الخميس "عدد رجال الشرطة أقل بواقع 20 ألفا وتحدث فظائع مثل هذه. ألا تتوقع الحكومة ذلك؟".

وقالت راد إن هناك موارد كافية لمكافحة الإرهاب ونفت أن تكون التخفيضات أثرت على قدرة السلطات على منع هجوم الاثنين.

وأضافت: أنا لا أوافق على ذلك... يجب ألا نلمح إلى أن هذا النشاط الإرهابي لم يكن ليحدث لو كان هناك المزيد من إجراءات الأمن.

لكن الناخب رد قائلا: أعتقد أن الأمر يتعلق بأعداد رجال الشرطة لأن معلومات المخابرات على المستوى المنخفض هي التي تعطيك المعلومات.

وتعهد حزب العمال المعارض بزيادة أعداد الشرطة بمقدار عشرة آلاف فرد بينما يستأنف هو وحزب المحافظين حملات الدعاية الانتخابية يوم الجمعة.

وتشير الأرقام الحكومية إلى انخفاض أعداد رجال الشرطة بمقدار 19 ألفا بين 2010، حين عاد المحافظون للسلطة ضمن ائتلاف، و2016.

من جانبه قال وزير بريطاني: إن أجهزة الطوارئ في البلاد مستعدة لهجمات محتملة على أحداث عامة خلال العطلة الأسبوعية المقبلة لكن لم ترد أي معلومات بشأن تهديدات محددة بعد هجوم مانشستر الذي أوقع 22 قتيلا يوم الاثنين.

ويوم الاثنين عطلة رسمية في بريطانيا ويشهد مطلع الأسبوع عددا من الأحداث الهامة مثل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم في لندن يوم السبت.

وقال وزير الأمن البريطاني بن والاس إن التقارير التي أفادت بأن السلطات أبلغت المستشفيات بالاستعداد لمطلع الأسبوع تأتي في إطار رفع درجة الاستعداد الأمني بوجه عام وإن هذا ليس نتيجة تلقي معلومات محددة.

وقال والاس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا إجراء احترازي بالدرجة الأولى... لا يوجد تهديد محدد لحدث معين".

وأضاف أيضا أن الشرطة على ثقة من الكشف عن شبكة من الأشخاص الضالعين في هجوم يوم الاثنين وقال إن الحكومة تحتاج إلى أدوات لإجبار شركات مثل فيسبوك على حذف المحتوى الخطير على الإنترنت بصورة أسرع.