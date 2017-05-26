قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة: إن كوريا الشمالية "مشكلة كبيرة" لكنه أكد لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن القضايا المتعلقة ببيونجيانج ستُحل.

وقال ترامب وهو يجلس بجانب آبي خلال اجتماع ثنائي قبل قمة مجموعة السبع "الموضوع في ذهننا بشكل كبير.. إنها مشكلة كبيرة. إنها مشكلة عالمية وستُحل. عند مرحلة ما ستُحل".

وينظر إلى تنامي التهديد النووي والصاروخي من كوريا الشمالية على أنه تحد أمني كبير لترامب الذي تعهد بمنع بيونجيانج من امتلاك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ نووي ويقول خبراء إنها لا تستطيع الحصول على هذه القدرة قبل 2020.

*واشنطن: وقت التفاوض مع كوريا الشمالية محدود

الى ذلك قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة: إن الصين أدركت أن وقت التفاوض مع كوريا الشمالية لكبح برنامجها النووي محدود وإنها مستعدة لفرض عقوبات إضافية.

وقالت "سوزان ثورنتون" القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي في إفادة صحفية في بكين إن الصين أدركت أن الولايات المتحدة ترى الوضع في كوريا الشمالية مشكلة ملحة "يحكمها الوقت".

وأضافت: لذلك أعتقد أنهم يعرفون الآن أنه ليس لديهم متسع من الوقت لمحاولة جلب الكوريين الشماليين للطاولة لإقناعهم بتغيير حساباتهم وإجلاسهم على مائدة التفاوض.

وأجرت كوريا الشمالية عشرات التجارب الصاروخية كان أحدثها يوم الأحد الماضي وأجرت تجربتين نوويتين منذ بداية 2016 في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي. وتقول إن برنامجها ضروري للتصدي لأي اعتداء أمريكي.

وقالت ثورنتون إن الولايات المتحدة تتطلع للتحدث مع الصين بشأن قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يتعلق بإجراءات نوقشت من قبل وتهدف لعدم التأخير في الرد على أي تجارب نووية قادمة أو استفزازات أخرى من جانب بيونجيانج.

من جهة أخرى اعتبر "أليكسي بوشكوف" عضو مجلس الاتحاد الروسي أن الرئيس الأمريكي حينما أزاح رئيس وزراء الجبل الأسود ليتقدمه ويظهر على الصورة قد ذكّره بمكان الجبل الأسود الحقيقي في الناتو.

وأضاف بوشكوف: دونالد ترامب لم يدفع بدوشكو ماركوفيتش بلطف، وأراد بذلك أن يشير له إلى المكان الحقيقي للجبل الأسود في حلف شمال الأطلسي.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد أزاح من أمامه خلال قمة الناتو مؤخرا رئيس وزراء الجبل الأسود لدى تفقد مبنى المقر الجديد للأطلسي في بروكسل، مما أثار دهشة الصحفيين والمتابعين.

شون سبايسر الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض وفي تعليق على الحادث، رجح أن يكون ترامب قد أزاح ماركوفيتش لضرورة التقيد بأماكن الضيوف كل حسب موقعه ومنصبه في القمة قبل التقاط الصور التذكارية لهم.