سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار والأسهم الآسيوية في الوقت الذي عزف فيه المستثمرون عن الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة بعد هبوط أسعار النفط.

وارتفعت أسعار الخام، لكن الأسواق ظلت متراجعة بعد هبوط نسبته خمسة بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن مددت أوبك ومنتجون آخرون تخفيضات إنتاج الخام على نحو خيب آمال مستثمرين كانوا يأملون في تخفيضات أكبر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 6ر0 بالمئة إلى 89ر1262 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 32ر08 بتوقيت جرينتش بعدما لامس مستوى مرتفعاً بلغ 13ر1264 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وزاد المعدن الأصفر 6ر0 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفع المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 5ر0 بالمئة إلى 9ر1262 دولار للأوقية. وهبط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية- أمام سلة تضم ست عملات منافسة 2ر0 بالمئة وبلغت أحدث قراءة له 090ر97.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 6ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 23ر17 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 5ر0 بالمئة إلى 50ر951 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 10ر775 دولار للأوقية.