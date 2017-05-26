أكد المدير العام لمنطقة شمال وشرق أوروبا بوزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ونائب وزير خارجية سلوفينيا على تطوير التعاون الثنائي وخاصة في المجالات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال اللقاء بين المدير العام لمنطقة شمال وشرق أوروبا بالخارجية الايرانية محمود بريماني، وبين نظيره السلوفيني ماتي مارن، تم بحث سبل تطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين، وتم أًيضا تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن مختلف القضايا الاقليمية والدولية الراهنة.

وكان بريماني، الذي زار سلوفينيا بدعوة من نظيره السلوفيني، لعقد اجتماع التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، قد التقى الخميس مع السيدة داريا باوداج كورت نائب وزير الخارجية، وأجرى معها محادثات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار بريماني، في بداية اللقاء، الى الاتصالات واللقاءات التي جرت على مستويات رفيعة بين مسؤولين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة زيارة الرئيس السلوفيني على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع الى طهران، معتبراً ان القيام بالزيارات على هذه المستويات يثبت الاهتمام الخاص لدى مسؤولي البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتنميتها في جميع المجالات.

ولفت بريماني الى توفر الإرادة السياسية لدى مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز العلاقات مع سلوفينيا في مختلف المجالات نظراً للطاقات المتاحة لدى البلدين، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للتعاون مع سلوفينيا في جميع المجالات ذات الرغبة المشتركة.

من جانبها، أعرب السيدة داريا باوداج عن ارتياحها لزيارة المدير العام لشمال وشرق أوروبا بالخارجية الايرانية الى سلوفيينا، وتناولت في حديثها الطاقات الكبيرة المتاحة لدى البلدين لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشارت باوداج الى زيارتها الأخيرة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ومحادثاتها الايجابية خلال هذه الزيارة، مؤكدة ضرورة تعزيز العلاقات والتواصل بين مسؤولي البلدين.