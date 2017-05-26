التقى السفير الايراني في أبيجان، وزير النفط والطاقة في ساحل العاج، وبحث الطرفان فرص تطوير العلاقات الثنائية.

وقال منصور شكيب مهر، خلال لقائه تيري تانوه: ان طهران مستعدة لتطوير العلاقات الاقتصادية في كافة المجالات مع الدول الأخرى وترحب بالتعاون الثنائي مع ساحل العاج.

وأشار السفير الايراني الى قدرات ايران في مختلف المجالات سيما النفط والغاز والكهرباء وبناء المحطات والطاقات المتجددة، وقال: ان ايران بإمكانها وضع هذه الخبرات بتصرف ساحل العاج .وصرح السفير شكيب مهر بأن صناعة النفط الوطنية الايرانية العريقة ومكانة ايران في مجال المخزون النفطي والغازي في العالم واستثمار القدرات المحلية والإتكاء على القدرات الداخلية تشكل جميعها عوامل مهمة للتطور في العديد من مجالات الطاقة، مرحباً بتبادل الوفود على جميع الأصعدة.

بدوره، هنأ وزير النفط والطاقة في ساحل العاج، بمناسبة الانتخابات الايرانية وانتخاب الرئيس روحاني لولاية رئاسية ثانية بتصويت كبير، وقال: سنقدم برنامجاً مشتركاً في المستقبل بخصوص العلاقات بين البلدين .وصرح بأن ساحل العاج تحرص على شراء النفط الخام من ايران وترغب أيضاً بالتعاون في مجال الغاز.