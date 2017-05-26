قال مساعد وزير النفط في شؤون الغاز: ان ايران ستستورد الغاز من تركمانستان اذا قام هذا البلد بخفض سعره في المستقبل، مؤكداً انه في حال رفض عشق آباد تلبية طلباتنا، فاننا سنرفع شكوى ضد هذا البلد الى محكمة العدل الدولية بسبب قطع الغاز عن ايران.

وقال حميد رضا عراقي في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الجمعة، ورداً على الخلافات القائمة مع تركمانستان بشأن الغاز ورفعها الى محكمة العدل الدولية، قال: إننا نقوم بتمهيدات لإحالة هذه القضية الى المحكمة.

وحول أخذ تعويضات من تركمانستان عن قطع الغاز المفاجئ عن ايران في فصل الشتاء الماضي، قال عراقي: إننا طرحنا مواقفنا في هذا المجال .

وحول طلب تركمانستان لاستئناف تصدير الغاز الى ايران، قال مساعد وزير النفط: نحن لدينا إتفاقية معهم ولو خفضوا سعر الغاز، فإننا سنستورد حتماً الغاز منهم .

وكانت شركة (تركمن غاز) وخلافاً للاتفاقية المبرمة معها قد قطعت تصدير الغاز الى ايران في الشتاء الماضي بحجم كان يصل الى خمسة ملايين متر مكعب يومياً، وذلك بناء على خلافات مالية بين البلدين .

وتطلب الشركة من ايران 1ر8 مليار دولار لتصديرها الغاز خلال عامي 1386 و1387، إلا أن طهران ترفض هذا الطلب وتطالب برفع القضية الى محكمة العدل الدولية.

وكانت الشركة قد استغلت في العام 2007 البرد القارس الذي اجتاح 20 محافظة ايرانية وقامت خلافاً للاتفاقية المبرمة برفع سعر الغاز المصدر الى ايران، تسعة أضعاف وذلك من 40 دولاراً الى 360 دولاراً في كل ألف مترمكعب. ورغم أن ايران قامت بتوفير قسم من الغاز للمحافظات الشمالية والشمالية الشرقية من خلال استيراد الغاز من تركمانستان، إلا أنها في الوقت الحاضر ليست لديها أي تبعية لهذا الغاز وتقوم بتوفير الغاز لهذه المحافظات من المصادر الداخلية.