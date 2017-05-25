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رقم الخبر: 194393 تاريخ النشر: أيار 25, 2017 الوقت: 00:10 الاقسام: محليات  
ظريف: جيش صدام المليوني لم يكن بمستوى مقاومة الشعب الايراني
في تغريدة له بمناسبة ملحمة تحرير خرمشهر؛

ظريف: جيش صدام المليوني لم يكن بمستوى مقاومة الشعب الايراني

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، وفي تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاربعاء بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر الايرانية (24 ايار /مايو) خلال حرب الثماني سنوات المفروضة على الجمهورية الاسلامية، اكد ان جيش صدام المليوني لم يكن بمستوى مقاومة الشعب الايراني.
وأرفق ظريف تغريدته بصورة فوتوغرافية تظهر ملحمة تحرير خرمشهر، مؤكدا ان الدرس التاريخي اليوم هو: ان جيش صدام المليوني بالاضافة الى 70 مليار من البترودولار السعودي ليسوا بمستوى مقاومة النساء والرجال الايرانيين؛ 'تذكروا خرمشهر'.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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