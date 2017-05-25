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|رقم الخبر: 194393
|تاريخ النشر: أيار 25, 2017
|الوقت: 00:10
|الاقسام: محليات
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في تغريدة له بمناسبة ملحمة تحرير خرمشهر؛
ظريف: جيش صدام المليوني لم يكن بمستوى مقاومة الشعب الايراني
اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، وفي تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاربعاء بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر الايرانية (24 ايار /مايو) خلال حرب الثماني سنوات المفروضة على الجمهورية الاسلامية، اكد ان جيش صدام المليوني لم يكن بمستوى مقاومة الشعب الايراني.
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