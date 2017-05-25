اكد الرئيسان الايراني والتركي خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الاربعاء استعداد البلدين لفتح صفحة جديدة في مجال التعاون المشترك وايجاد نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وخاصة على الصعد الاقتصادية.

واعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن تقديره مساء اليوم الاربعاء للاتصال الهاتفي الذي اجراه نظيره التركي رجب طيب اردوغان معه ؛ وقال ان البلدين قطعا اشواطا كبيرة على مرّ الاعوام الاربعة الاخيرة في سياق تعميق العلاقات الثنائية؛ داعيا الي تحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات بما يتيح بلوغ حجم الـ 30 مليار دولار سنويا في مجال التبادل التجاري المشترك.

وفيما اكد استعداد ايران لتحقيق هذه الاهداف المرجوة في اطار العلاقات بين طهران وانقرة، قال روحاني ان الظروف متوفرة اليوم لتحقيق نقلة نوعية على صعيد التعاون المشترك.

وفي سياق متصل اكد الرئيس الايراني على ضرورة التعاون المصرفي بين الجانبين ، داعيا الى تحفيز المصارف الكبيرة لدى البلدين على توسيع مجالات التعامل فيما بينها.

وفي جانب آخر من تصريحاته نوه الرئيس روحاني الي اهمية التعاون الاقليمي بين طهران وتركيا؛ قائلا ان التعاون الثنائي والثلاثي بين البلدين الي جانب روسيا حيال قضايا المنطقة بما فيها المفاوضات في استانة سيساهم في تعزيز السلام والاستقرار الاقليمي.

الي ذلك، هنأ الرئيس التركي في هذا الاتصال الهاتفي بإعادة إنتخاب حسن روحاني رئيساً للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا ان حصول الأخير على نسبة عالية من الأصوات مؤشر على مكانته المرموقة لدى الشعب الايراني.

وقال اردوغان، ان العلاقات بين ايران وتركيا اخذة بالتقدم والتنامي؛ داعيا الى مزيد من ترسيخ العلاقات على الصعيدين الثنائي والاقليمي بين طهران وانقرة.

وتابع الرئيس التركي قائلا، ان بلوغ مستوى الـ 30 مليار دولار سنويا في التبادل التجاري بين ايران وتركيا يعد نقلة كبيرة في العلاقات الثنائية ؛ مضيفا ان تركيا ابدت رغبتها حيال ذلك خلال اجتماع المجلس الستراتيجي الأعلى (بين البلدين) الذي انعقد خلال العام الماضي.

وبدوره نوه اردوغان الى اجتماع آستانة؛ مؤكدا على امكانية المضي قدما وبوتيرة اسرع في سياق هذه المحادثات بين ايران وتركيا وروسيا وحتى بلدان اخرى بما يضمن الرفاه والاستقرار للمنطقة.