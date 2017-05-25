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رقم الخبر: 194390 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 20:12 الاقسام: عربيات  
تونس.. اعتقال مرشح سابق للرئاسة ورجلي أعمال

تونس.. اعتقال مرشح سابق للرئاسة ورجلي أعمال

اعتقلت الشرطة التونسية ثلاثة رجال أعمال أحدهم مرشح سابق لرئاسة الجمهورية، تورّطوا في قضايا فساد وتهريب والمس بالأمن القومي عبر التحريض وتمويل احتجاجات وتظاهرات مناهضة للحكومة، وفق ما أفاد مسؤول رفيع المستوى الأربعاء.

وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه "تم بموجب قانون الطوارئ (المطبق منذ أكثر من عام ونصف) إلقاء القبض على رجال الأعمال شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية".

وأوضح أن الموقوفين الثلاثة "تورطوا في جرائم فساد وتهريب والمساس بأمن الدولة بعد أن حرضوا ومولوا احتجاجات حصلت الاثنين بمنطقة الكامور من ولاية تطاوين (جنوب)، واحتجاجات حصلت في وقت سابق بمناطق أخرى".

ورفض المصدر الكشف عن مكان احتجاز الموقوفين. والشنوفي وبن إسماعيل جمركيان سابقان دخلا عالم الأعمال، وفق وسائل إعلام محلية.

وترشح الشنوفي للانتخابات الرئاسية في 2014.

 
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مصدر الخبر: تونس/وكالات
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