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رقم الخبر: 194388 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 20:06 الاقسام: عربيات  
مصر تنفي اتهامات البشير بدعم المتمردين

مصر تنفي اتهامات البشير بدعم المتمردين

ردا على اتهامات السودان أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن "مصر تحترم سيادة السودان على أراضيه ولم ولن تتدخل يوما في زعزعة دولة السودان الشقيقة أو الإضرار بشعبها".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد اتهم مصر بدعم المتمردين في الحرب ضد الخرطوم وذلك قبل أسبوع من زيارة يقوم بها وزير الخارجية السوداني للقاهرة بهدف تخفيف حدة التوتر بين البلدين.

وفي كلمة أمام القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، قال البشير إن الجيش السوداني صادر مركبات مصرية مدرعة من المتمردين في منطقة دارفور بغرب البلاد التي يمزقها الصراع.

وشدد المتحدث المصري على أن "سياسة مصر الخارجية تتأسس على احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم الاعتداء على الغير لا سيما عند التعامل مع دول تربطها بمصر علاقات أخوية خاصة مثل السودان".

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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