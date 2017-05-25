قضت محكمة الاستئناف في الكويت بسجن 3 سوريين، اثنان منهم إمامان مسجد والثالث مدير شركة، لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة جمع تبرعات لـ"جبهة النصرة"، وفقاً لصحيفة "الرأي الكويتية".

وكان المتهمان، الأول والثاني، يعملان إماميّ مسجد، ومعينين من قبل وزارة الأوقاف، يقومان بجمع التبرعات عبر إقناع المصلين بأنها لمساعدة العوائل النازحة في سوريا.

واستغلا منابر المساجد لجمع مبالغ ضخمة، قاما بتسليمها إلى مدير الشركة الذي حولها بدوره إلى حسابات خارجية ليتم تسليمها لاحقا إلى "جبهة النصرة"، وفق "الرأي الكويتية".

وبحسب الصحيفة، فقد "أقر المتهمون الثلاثة، أمام النيابة العامة، بما أسند إليهم من تهم، وأن المبالغ يتم تحويلها عبر حسابات مختلفة، وعلى أجزاء حتى لا يتم رصدها أو الاشتباه بها، وأنها تسلم إلى مسؤولين في جبهة النصرة، إلا أن المتهمين عادوا وأنكروا التهم الموجهة إليهم أمام محكمة الجنايات".