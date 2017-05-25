اقتحم الجيش واللجان الشعبية، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، مواقع للمرتزقة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب في عمليتين نوعيتين منفصلتين.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن أبطال الجيش واللجان قاموا باقتحام مواقع مرتزقة العدوان في أطراف منطقة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

كما أفاد المصدر عن عملية نوعية أخرى للجيش واللجان، قاموا خلالها باقتحام مواقع المرتزقة في تبة المطار بمديرية صرواح.

وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من المرتزقة خلال العمليتين النوعيتين في منطقة المخدرة وفي تبة المطار بمديرية صرواح.

في ذات السياق، شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 3 غارات على منطقة المخدرة في صرواح، في محاولة لإسناد مرتزقته على الأرض، ولكن دون جدوى.

هذا ووثق الإعلام الحربي، الثلاثاء، مشاهد خسائر مرتزقة العدوان أثناء صد زحوفهم على مدى يومين في مديرية نهم.

وحسب المشاهد يتقدم الجيش واللجان على مواقع حاول مرتزقة العدوان أن يتمركزوا فيها، وتم استهدافهم بالأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وكان طيران العدوان حاضرا ومساندا لمرتزقته على الأرض في نهم، حيث شن عددا من الغارات بعضها بأسلحة محرمة دوليا، لكن ذلك لم يمنع الجيش واللجان من التقدم ودحر من بقي المرتزقة.

ووثقت عدسة الإعلام الحربي العديد من جثث المرتزقة الذي قتلوا خلال عملية صد الزحوف.

إلى ذلك دمرت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية، الأربعاء، دبابة تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال مهاجمة أحد الم في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لــ" المسيرة نت" بتدمير دبابة تابعة لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة بمحاذات مجمع المتون في المحافظة.

وفي ذات السياق لقي عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم وجرح آخرون في هجوم للجيش واللجان الشعبية على معسكر السلان في مديرية الغيل بالمحافظة.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية، في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، عملية مباغتة باقتحام مواقع للمرتزقة بمعسكر السلان في الغيل، فيما فجرت وحدة الهندسة آلية تابعة للمرتزقة في الأطراف الشرقية لمديرية المتون بمحافظة الجوف.

كما دمرت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء، آلية عسكرية سعودية في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري بتدمير آلية عسكرية سعودية في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف موقع الكرس العسكري.

وكانت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية قد استهدفت، الثلاثاء، تجمعا للجنود السعوديين بموقع الكرس في جيزان محققة إصابات دقيقة.

هذا ولقي جندي سعودي مصرعه، الأربعاء، في عملية قنص نفذتها وحدة قناصة تباعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في موقع الدفينية بجيزان.

وكان 123 جنديًا سعوديًا قد لاقوا مصارعهم برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين في جبهات نجران وجيزان وعسير.

كما لقي 4 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الأربعاء، مصرعهم في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في تعز.

وأفاد مصدر عسكري بمصرع 4 من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية في منطقة بير باشا في مدينة تعز.

وأضاف المراسل أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آلية عسكرية تحمل معدل 23 تابعة لقوى الغزو شمال المخا.

وكان قد لقي ثلاثة من عناصر المرتزقة مصرعهم، الثلاثاء، في مديرية الجحملية بالمدينة.