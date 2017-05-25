اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، صباح الأربعاء، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، بحمايةٍ أمنية من شرطة الاحتلالِ الصهيوني،فيما اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر مقدسية، إن أكثر من 400 مستوطن اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، وذلك بعد أن فتحت قوات الاحتلال الباب لهم.

وبصورةٍ يومية، يقتحم المستوطنون الأقصى، فيما تواصل أجهزة الاحتلال في ممارساتها العنصرية والإجرامية بحق المقدسيين، من إعداماتٍ وهدمٍ للمنازل ومنع من الصلاةِ في الأقصى.

وفي سياق منفصل قالت مصادر عبرية، صباح الاربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت ليلة الثلاثاء 15 فلسطينياً في الضفة المحتلة.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عدة بلدات في الخليل، كما داهمت مصنعاً في بلدة شويكة قرب طولكرم، فيما صادرت مخرطة بذريعة تصنيع أسلحة كما تم سرقة مبلغ مالي بقيمة 20.000 ألف شيكل و1000 دينار أردني.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال الصهيوني الأربعاء قذيفة مدفعية تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تطلق بشكل يومي النار تجاه الأراضي الزراعية، فيما تطلق زوارق الاحتلال النار تجاه الصيادين على طول شواطئ غزة.

إلى ذلك دخل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، يومهم الـ 38 في الاضراب المفتوح عن الطعام، وسط تواصل الفعاليات الداعمة لهم في المدن والقرى والمخيمات والداخل المحتل وفي الدول العربية والعالمية.

وقالت اللجنة الإعلامية للإضراب إن غالبية الأسرى يعانون من هبوط حاد في الوزن وضغط الدم، وغالبيتهم يتقيؤون ويتبولون الدم.

كما أشارت إلى أن العديد منهم قد أصيب بأمراض جلدية بسبب نقص الفيتامينات في أجسادهم، بالإضافة إلى حالات إغماء وتشنجات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس والمعتقل منذ (35) عاماً في سجون الاحتلال أن على الأسرى تصعيد خطواتهم النضالية خلال الأيام المقبلة، وقال: ذاهبون نحو تصعيد خطواتنا النّضالية خلال الأيام القادمة، وعلى رأس هذه الخطوات الامتناع عن تناول الماء والملح.

بدورها، دعت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الحرية الكرامة إلى التواجد في خيم الاعتصام في كافة المحافظات الأربعاء، الساعة 11:00 صباحاً، والخروج بمسيرات ليلية الساعة 8:00 مساءً.

ويطالب الأسرى بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.